Uzak Şehir nerede çekildi, oyuncuları kimler? (Uzak Şehir oyuncu kadrosu ve konusu)

Yeni dizi Uzak Şehir, bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor. Bir annenin oğlu ve kendisi için verdiği mücadeleye, aile içi iktidar savaşına ve etkileyici aşk hikayelerine sahne olacak dizi, senaryosu ile olduğu kadar karakterleri ile de dikkat çekti. Peki, Uzak Şehir nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Uzak Şehir nerede çekildi, oyuncuları kimler? (Uzak Şehir oyuncu kadrosu ve konusu) - 1

AyNA Yapım imzalı yeni dizi Uzak Şehir’in ayrıntıları belli oldu. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ı başrollerinde buluşturan dizi farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

N-LIFE HABERLERİ

Uzak Şehir nerede çekildi, oyuncuları kimler? (Uzak Şehir oyuncu kadrosu ve konusu) - 2

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı yeni dizi Uzak Şehir 11 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D’de izleyici ile buluşacak. Afişte konakta yaşayan Albora ailesi fertleri, Cihan, Sadakat, Kaya, Nare, Alya ve oğlunun yanı sıra ailenin can düşmanı Baybarslar’ın oğlu Demir ve ailenin kavgalı olduğu amcaları Ecmel ve Şahin Albora’yı ilk kez yan yana görülmüştü. Dizinin çekimleri Mardin Midyat'ta gerçekleşiyor.

Uzak Şehir nerede çekildi, oyuncuları kimler? (Uzak Şehir oyuncu kadrosu ve konusu) - 3

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

Uzak Şehir nerede çekildi, oyuncuları kimler? (Uzak Şehir oyuncu kadrosu ve konusu) - 4

UZAK ŞEHİR KONUSU

Heyecanla beklenen dizide Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora’dan çıkışı yoktur.

Uzak Şehir nerede çekildi, oyuncuları kimler? (Uzak Şehir oyuncu kadrosu ve konusu) - 5

Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya’nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

DAHA FAZLA GÖSTER