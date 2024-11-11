Uzak Şehir nerede çekildi, oyuncuları kimler? (Uzak Şehir oyuncu kadrosu ve konusu)
Yeni dizi Uzak Şehir, bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor. Bir annenin oğlu ve kendisi için verdiği mücadeleye, aile içi iktidar savaşına ve etkileyici aşk hikayelerine sahne olacak dizi, senaryosu ile olduğu kadar karakterleri ile de dikkat çekti. Peki, Uzak Şehir nerede çekildi, oyuncuları kimler?
AyNA Yapım imzalı yeni dizi Uzak Şehir’in ayrıntıları belli oldu. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ı başrollerinde buluşturan dizi farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.