Uzak Şehir nerede çekildi, oyuncuları kimler? (Uzak Şehir oyuncu kadrosu ve konusu)

UZAK ŞEHİR KONUSU

Heyecanla beklenen dizide Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora’dan çıkışı yoktur.