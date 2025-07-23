Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Duygusal hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, geçtiğimiz sezon final bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Şimdi ise gözler yeni sezonun yayın tarihine çevrilmiş durumda. Peki, Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte merakla beklenen detaylar...
Televizyon ekranlarının sevilen yapımlarından Uzak Şehir, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon duygusal hikayesi, çarpıcı sahneleri ve etkileyici oyunculuklarıyla büyük beğeni toplayan dizi, sezon finalinin ardından izleyiciyi merakta bırakmıştı. Şimdi ise gözler, “Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak?” sorusunun yanıtına çevrildi.