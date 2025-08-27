Uzak Şehir'in yeni sezon tarihi belli oldu

Cihan, Boran’ın katilini yakalamanın rahatlığını yaşarken, Alya’dan gelen bir haberle hayatlarının yeniden tehdit altında olduğunu fark eder. Olayı çözmek için harekete geçen Cihan, bu kez Mine’nin darbesiyle sarsılır. Yaşananların ardından Alya, hem kendisi hem de oğlu için bir karar almak zorunda kalır.