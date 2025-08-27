Uzak Şehir'in yeni sezon tarihi belli oldu

"Uzak Şehir"in yeni sezon tarihi açıklandı. Yayınlanan duyuruya göre, dizi yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aşk, dram ve güçlü karakter hikâyeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan yapımın yeni sezonu için eylül ayı işaret edildi.

Uzak Şehir'in yeni sezon tarihi belli oldu

Lale Eren ve Kerem Çatay’ın yapımcılığını üstlendiği Uzak Şehir'in ikinci sezonu merakla bekleniyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi 15 Eylül Pazartesi akşamı 29. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.

Uzak Şehir'in yeni sezon tarihi belli oldu

“GELECEĞE MEKTUPLAR”DA OYNAMIŞTI

Dizinin Ümmü’sü Zeynep Kankonde ailevi sebeplerle projeden ayrıldı. Yeni sezonda "Ümmü" rolünü usta oyuncu Banu Fotocan canlandıracak. Etkili oyunculuğuyla tanınan Fotocan, son olarak “Geleceğe Mektuplar”da rol almıştı.

Uzak Şehir'in yeni sezon tarihi belli oldu

SEZON FİNALİ ÖZETİ

Kaya’nın Nadim’le birlikte geçirdiği kaza herkesi derinden sarsarken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınanır. Babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan’ın karşısına çıkar. Aralarındaki düşmanlığın asla son bulmayacağını, acı sözlerle ifade eder.


Uzak Şehir'in yeni sezon tarihi belli oldu

Cihan, Boran’ın katilini yakalamanın rahatlığını yaşarken, Alya’dan gelen bir haberle hayatlarının yeniden tehdit altında olduğunu fark eder. Olayı çözmek için harekete geçen Cihan, bu kez Mine’nin darbesiyle sarsılır. Yaşananların ardından Alya, hem kendisi hem de oğlu için bir karar almak zorunda kalır.

