Uzak Şehir'in yeni sezon tarihi belli oldu
"Uzak Şehir"in yeni sezon tarihi açıklandı. Yayınlanan duyuruya göre, dizi yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aşk, dram ve güçlü karakter hikâyeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan yapımın yeni sezonu için eylül ayı işaret edildi.
Lale Eren ve Kerem Çatay’ın yapımcılığını üstlendiği Uzak Şehir'in ikinci sezonu merakla bekleniyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi 15 Eylül Pazartesi akşamı 29. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.