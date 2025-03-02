"Vefa Sultan" dizisi oyuncuları kimler? "Vefa Sultan" dizisi konusu ve oyuncusu kadrosu
Ramazan dizisi "Vefa Sultan" ekran macerasına başladı. Ramazan ayına özel hazırlanan Vefa Sultan, izleyicileri Osmanlı’nın manevi dünyasına davet ediyor. İstanbul’un manevi sultanlarından Muslihuddin Mustafa’nın (Vefa Sultan) ilme adanmış hayatını anlatan yapım, dönemin sosyal ve kültürel yapısını etkileyici bir atmosferle ekrana taşıyor.
İstanbul'un "manevi sultanları"ndan olarak kabul edilen Muslihuddin Mustafa'nın (Vefa Sultan) hikayesinin anlatılacağı dizi, ramazan ayı boyunca her akşam TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak. .