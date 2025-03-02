"Vefa Sultan" dizisi oyuncuları kimler? "Vefa Sultan" dizisi konusu ve oyuncusu kadrosu

Ramazan dizisi "Vefa Sultan" ekran macerasına başladı. Ramazan ayına özel hazırlanan Vefa Sultan, izleyicileri Osmanlı’nın manevi dünyasına davet ediyor. İstanbul’un manevi sultanlarından Muslihuddin Mustafa’nın (Vefa Sultan) ilme adanmış hayatını anlatan yapım, dönemin sosyal ve kültürel yapısını etkileyici bir atmosferle ekrana taşıyor.

"Vefa Sultan" dizisi oyuncuları kimler? "Vefa Sultan" dizisi konusu ve oyuncusu kadrosu - 1

İstanbul'un "manevi sultanları"ndan olarak kabul edilen Muslihuddin Mustafa'nın (Vefa Sultan) hikayesinin anlatılacağı dizi, ramazan ayı boyunca her akşam TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak. .

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"Vefa Sultan" dizisi oyuncuları kimler? "Vefa Sultan" dizisi konusu ve oyuncusu kadrosu - 2

Senaryosunu Ozan Bodur'un kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Gürsel Ateş ve Ahmet Toklu'nun üstlendiği "Vefa Sultan", yalnızca bir şehrin değil gönüllerin de fethedilişini konu alıyor

"Vefa Sultan" dizisi oyuncuları kimler? "Vefa Sultan" dizisi konusu ve oyuncusu kadrosu - 3

Vefa Sultan, sadece Konstantiniyye’nin fethine değil aynı zamanda insanın içsel arayışına da ışık tutacak. Muslihuddin Mustafa’nın hakikat dolu yolculuğu, izleyicilere ilham verici bir hikâye sunacak. Manevi derinliği ve güçlü anlatımıyla öne çıkan Vefa Sultan, Ramazan ayında izleyicilere özel bir deneyim yaşatacak.

"Vefa Sultan" dizisi oyuncuları kimler? "Vefa Sultan" dizisi konusu ve oyuncusu kadrosu - 4

VEFA SULTAN OYUNCU KADROSU

Tarihi dokusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkati çeken dizide İsmail Ege Şaşmaz ve Merve Üçer'in yanı sıra Alper Türedi, Mert Karabulut, Ömer Turan, Derda Yasir Yenal, Dursun Ali Erzincanlı, İlker Okumuş, Mücahit Koçak, Levent Sülün, Cemal Gönen, Suat Sungur, Ali Buhara Mete, Ayşen İnci, Turana Hüseynli, Safa Tabur, Latif Akgedik, Erkan Meriç, Murat Yeşil, Mehmet Emin Kadıhan, Ferhan Vural, Merve Peker Akay, Musab Doğan, Burçin Yıldırım, Emre Özcan, Mustafa Halezeroğlu, Asır Gündoğdu, İsmail Volkan Ceylan, Muhammet Vefa Ünal, Nadir Ersoy, Tuğrul Kızıldemir, Merve Nur Bengi, Erman Cihan, Kenan Yılmazer, Kerem Buğra Baksoy, Eda Şahin, Seda Yanak, Ercan Ertan, Merih Geylan, Fırat Çöloğlu Alper Düzen ve Turgay Tanülkü de yer alıyor.

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