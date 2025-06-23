Veliaht dizisi ne zaman başlayacak? (Veliaht dizisi ilk bölüm tarihi belli oldu mu?)
Veliaht dizisin tanıtımları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Geniş kadrosuyla dikkat çeken Veliaht dizisin ilk bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, Veliaht dizisin ne zaman başlayacak?
Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekrana taşıyacak Veliaht'ın oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler buluşuyor.