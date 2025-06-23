Veliaht dizisi ne zaman başlayacak? (Veliaht dizisi ilk bölüm tarihi belli oldu mu?)

Veliaht dizisin tanıtımları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Geniş kadrosuyla dikkat çeken Veliaht dizisin ilk bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, Veliaht dizisin ne zaman başlayacak?

Veliaht dizisi ne zaman başlayacak? (Veliaht dizisi ilk bölüm tarihi belli oldu mu?) - 1

Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekrana taşıyacak Veliaht'ın oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler buluşuyor.


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Veliaht dizisi ne zaman başlayacak? (Veliaht dizisi ilk bölüm tarihi belli oldu mu?) - 2

VELİAHT DİZİSİ KONUSU

Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor. Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer’e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur’un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar.

Veliaht dizisi ne zaman başlayacak? (Veliaht dizisi ilk bölüm tarihi belli oldu mu?) - 3

Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.


Veliaht dizisi ne zaman başlayacak? (Veliaht dizisi ilk bölüm tarihi belli oldu mu?) - 4

VELİAHT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarını sorgulatacak olan dizinin eylül ayında ekran macerasına başlaması bekleniyor.

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