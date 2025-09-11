Veliaht dizisi oyuncuları ve konusu açıklandı: Akın Akınözü ve Serra Arıtürk başrolde
Veliaht dizisinin ilk bölümünün yayımlanmasına kısa bir süre kala gözler diziye ilişkin ayrıntılara çevrildi. Perşembe akşamları ekrana gelecek olan Veliaht dizisinin 1. bölümünde dizinin konusu ve kadrosu ayrıntılarıyla ortaya serilecek.
FARO ve Gold Film ortaklığında çekilen Veliaht dizisi ekran macerasına başlıyor. Yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği, yapımcılığını FARO ve Gold Yapım’ın yaptığı bu güçlü dizi; aile bağları, gizemli geçmişler, iktidar hırsı ve büyük bir aşk hikâyesi ekseninde ilerleyen sürükleyici senaryosuyla öne çıkıyor.