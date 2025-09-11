Veliaht dizisi oyuncuları ve konusu açıklandı: Akın Akınözü ve Serra Arıtürk başrolde

Akın Akınözü - TİMUR ASLAN

Araba tamircisi bir babanın ve aile ekonomisine evde yaptığı işlerle destek olan bir annenin oğlu olan Timur, adaletli ve hayat dolu, mahallede sevilen bir genç olmuştur. Timur’un babası Cengiz, kumar bağımlılığı yüzünden ailesine zor zamanlar yaşatmış, nihayetinde de yıllar önce ortadan kaybolmuştur. Babasının borçlarını ödeyebilmek ve annesiyle kız kardeşine bakabilmek için Makina Mühendisliği bölümünü bırakmak zorunda kalan Timur, Alo Tamir aracıyla mobil tamircilik yapmaya başlamıştır. Zülfikar Karslı ile yolunun kesişmesiyle birlikte, hayatı geri dönülmez bir şekilde değişecektir.