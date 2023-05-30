Vermem Seni Ellere dizisinin oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte Vermem Seni Ellere dizisinin kadrosu ve konusu

Vermem Seni Ellere dizisine dair ilk ayrıntılar belli oldu. Karadeniz fırtınası estirecek yeni dizi, genç isimlerle usta oyuncuları bir araya getiriyor. Peki, Vermem Seni Ellere dizisinin oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte Vermem Seni Ellere dizisinin kadrosu ve konusuna dair ayrıntılar...

Vermem Seni Ellere dizisinin oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte Vermem Seni Ellere dizisinin kadrosu ve konusu - 1

Dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatacak olan
Vermem Seni Ellere, Forever More dizisinin uyarlaması. Yurt dışında izlenme rekorları kıran Forever More, Vermem Seni Ellere olarak Türkiye'ye uyarlandı.



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Vermem Seni Ellere dizisinin oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte Vermem Seni Ellere dizisinin kadrosu ve konusu - 2

VERMEM SENİ ELLERE OYUNCU KADROSU

Vermem Seni Ellere oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Emre Bey ve Buse Meral'i başrollerde buluşturan Vermem Seni Ellere kadrosunda; Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran gibi başarılı oyuncular yer alıyor.


Vermem Seni Ellere dizisinin oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte Vermem Seni Ellere dizisinin kadrosu ve konusu - 3

VERMEM SENİ ELLERE NEREDE ÇEKİLİYOR?

ermem Seni Ellere, Karadeniz'in eşsiz doğasını izleyiciyle buluşturacak. Çekimleri Ordu'da başlayan yeni dizi, konusunun yanı sıra görüntüleriyle de herkesi ekran başına toplayacak.

Vermem Seni Ellere dizisinin oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte Vermem Seni Ellere dizisinin kadrosu ve konusu - 4

Vermem Seni Ellere, Ordu ilinde hazırlıklarına devam ederken dizinin başarılı oyuncuları da rollerine hazırlanmayı sürdürüyor.

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