Vermem Seni Ellere dizisinin oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte Vermem Seni Ellere dizisinin kadrosu ve konusu

Dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatacak olan

Vermem Seni Ellere, Forever More dizisinin uyarlaması. Yurt dışında izlenme rekorları kıran Forever More, Vermem Seni Ellere olarak Türkiye'ye uyarlandı.