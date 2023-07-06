Ya Çok Seversen dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
Yaz dizileri arasında yer alan Ya Çok Seversen dizisi ekran macerasına başlayacak. Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’nın paylaştığı, senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı, Ali Bilgin’in ise yönetmenliğini üstlendiği Ya Çok Seversen bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor.
Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’nın paylaştığı, senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı, Ali Bilgin’in ise yönetmenliğini üstlendiği Ya Çok Seversen bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor.