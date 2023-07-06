Ya Çok Seversen dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

Yaz dizileri arasında yer alan Ya Çok Seversen dizisi ekran macerasına başlayacak. Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’nın paylaştığı, senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı, Ali Bilgin’in ise yönetmenliğini üstlendiği Ya Çok Seversen bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor.

Ya Çok Seversen dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? - 1

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’nın paylaştığı, senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı, Ali Bilgin’in ise yönetmenliğini üstlendiği Ya Çok Seversen bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Ya Çok Seversen dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? - 2

Oyuncu kadrosunda Bürsin ve Sancaktutan dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimlerin yer aldığı dizi yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle başrollerinde yer alan Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın uyumu şimdiden büyük övgüler alırken dizide canlandıracakları karakterlerin yollarının nasıl kesişeceği şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Ya Çok Seversen dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? - 3

YA ÇOK SEVERSEN DİZİSİ KONUSU

Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle merak uyandıran Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, dolandırıcılıkla para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

Ya Çok Seversen dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? - 4

YA ÇOK SEVERSEN DİZİSİ OYUNCULARI

Leyla Kökdal

Gerçek ailesini hiç tanımamıştır. Onları bir gün bulmak en büyük isteğidir. Bu yüzden ailesi gibi görünen bir grup ile düğün dolandırıcılığı yapmaktadır. Ne kadar usta bir yalancı olsa da, özel hayatındaysa yalan söylemekten kaçınır. İnsanın köklerini bulması gerektiğine ve aile olmaya inancı tamdır. Asil ve sert görüntüsünün altındaki kırılgan yapısını her şeye rağmen dik durarak saklamayı çok iyi becerir. Adaletlidir ve zenginlere karşı önyargılıdır. Aşık olmakla ilgili henüz bir fikri yoktur.


Ya Çok Seversen dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? - 5

Ateş Arcalı

Arcalı ailesinin ikinci oğlu. Küçük bir çocukken çıktığı aile evine bir daha dönmemiş, Aileden gelen her şeyi reddetmiştir. Dünyanın farklı yerlerinde başına buyruk yaşamaktadır. Bağlanmaya ve tüm kurallara sonuna kadar karşıdır. Tek bir şey dışında; annesi Jülide. Küçük bir çocukken ölen annesi moda ikonu ve tasarımcı Jülide Arcalı adına açtığı moda okulu Ateş’in hassas noktasıdır. Kimseye ihtiyacı olmadan yaşamayı bilen, dahi denilecek kadar zeki, zengin, çapkın, eğlenmeyi seven, yalana tahammülü olmayan bir adamdır.

Ya Çok Seversen dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? - 6

Füsun Arcalı

Ailenin halası, tasarımcı. Sosyetenin ta kendisi. Enerji çalışmaları yapar. Hayatını aile şirketine adamıştır. Uzakta yaşayan bir kızı vardır. Yeğeni Umut’u isteklerine göre manipüle etmiştir hep. Şimdiye kadar güzel bir iş birlikleri olmuştur. Ailenin adına ve şirkete gelecek en ufak bir karalama onu çıldırtır. İmaj onun için en önemli şeydir. Gerekirse aile içinde birbirlerini boğazlayıp kameralar karşısında gülümsemelilerdir.

Ya Çok Seversen dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? - 7

Meryem Yunus

Dolandırıcı ekibin üyesidir. Genelde Leyla’nın ablasını oynar. Gerçek hayatta da aynı duyguyla yaklaşır Leyla’ya, en yakın dostudur. Uyanıktır, sezgileri güçlüdür. Gizli bir şey yaptığında dil sürçmeleriyle kendisini ele verir. Her daim bakımlıdır. Dedikoduyu sever.

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