Yalan dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? (Yalan dizisi konusu ve oyuncuları)
Ekran macerasına 27 Mayıs Pazartesi günü başlayacak olan Yalan dizisinin kadrosu ve konusu merak ediliyor. Tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan’ın yönetmen koltuğuna Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor. Peki, Yalan dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?
Yeni dizi Yalan ile ilgili ilk ayrıntılar belli oldu. Pazartesi günleri yayımlanacak dizinin ilk bölümünde karakterler ve kadroya ilişkin bilgiler netleşecek. Peki, Yalan dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?