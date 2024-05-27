Yalan dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? (Yalan dizisi konusu ve oyuncuları)

Ekran macerasına 27 Mayıs Pazartesi günü başlayacak olan Yalan dizisinin kadrosu ve konusu merak ediliyor. Tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan’ın yönetmen koltuğuna Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor. Peki, Yalan dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Yalan dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? (Yalan dizisi konusu ve oyuncuları) - 1

Yeni dizi Yalan ile ilgili ilk ayrıntılar belli oldu. Pazartesi günleri yayımlanacak dizinin ilk bölümünde karakterler ve kadroya ilişkin bilgiler netleşecek. Peki, Yalan dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

N-LIFE HABERLERİ

Yalan dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? (Yalan dizisi konusu ve oyuncuları) - 2

YALAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dram yüklü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalan’ın oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

Yalan dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? (Yalan dizisi konusu ve oyuncuları) - 3

YALAN DİZİSİ KONUSU

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

Yalan dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? (Yalan dizisi konusu ve oyuncuları) - 4

Ancak bu hiç de kolay olmaz. Çünkü Hazal, Melike'nin gerçek kızı değildir. Hazal, Hülya ve Cengiz'den Melike'nin kızı hakkındaki büyük sırrı öğrendikten sonra hemen harekete geçer. Berrin Aksoy ve onun kızı Duru Aksoy'la da yolları da bu sayede kesişir. Hazal'dan kolayca kurtulabileceğini sanan Berrin çok yanılmıştır. Berrin, Hazal'dan kurtulayım derken öyle bir hata yapar ki Melike ve Duru'yu da olayların içine çekmiş olur. Artık tüm yalanların ortaya dökülmesi an meselesidir. Herkesin geleceği Hazal'ın iki dudağının arasındadır.

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