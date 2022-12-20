Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı: Ferit geri dönecek mi?

Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinini yeni bölüm fragmanına Seyran'ın "Ferit gitti." sözleri damga vurdu. Yalı Çapkını'nın 13. bölüm finalinde Ferit ve Seyran'ın öpüşme sahnesi dizi takipçilerini heyecanlandırmıştı. Peki, Yalı Çapkını 14. bölümde neler olacak? Ferit geri dönecek mi?

Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı: Ferit geri dönecek mi? - 1

STAR TV ekranlarının en sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda yeni bölüme dair ilk ipuçları geldi. 16 Aralık'ta yayınlanan son bölümde New York'a temelli gitme kararı alan Ferit'i döndürmeye çalışan Seyran sürpriz bir hamle yapmıştı.

Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı: Ferit geri dönecek mi? - 2

Zorla evlendirilen Seyran'ın Ferit'i öptüğü anlar sosyal medyaya da konu olmuştu. Bu öpücüğün olayın seyrini değiştireceği düşünülürken fragmanda Ferit'in kararından dönmediği ortaya çıktı.

YALI ÇAPKINI 14. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı: Ferit geri dönecek mi? - 3

Fragmanda dikkat çeken bir diğer detay ise Halis Korhan'ın hastaneye kaldırılması oldu.
Halis Korhan'ın ise tek isteği Ferit'i görmek. Oğluna ne olursa olsun Ferit'i bulup yanına getirmesini yoksa kimseyi görmeyeceğini söylüyor.

Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı: Ferit geri dönecek mi? - 4

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halis Ağa’nın Ferit’e tokat atması Ferit’in evden ayrılmasına neden olur. Yusuf’un Kazım’a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna’yı geri götürür. Pelin’e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran’a haber verir.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER