Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı: Ferit geri dönecek mi?

STAR TV ekranlarının en sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda yeni bölüme dair ilk ipuçları geldi. 16 Aralık'ta yayınlanan son bölümde New York'a temelli gitme kararı alan Ferit'i döndürmeye çalışan Seyran sürpriz bir hamle yapmıştı.
Zorla evlendirilen Seyran'ın Ferit'i öptüğü anlar sosyal medyaya da konu olmuştu. Bu öpücüğün olayın seyrini değiştireceği düşünülürken fragmanda Ferit'in kararından dönmediği ortaya çıktı.
Fragmanda dikkat çeken bir diğer detay ise Halis Korhan'ın hastaneye kaldırılması oldu.
Halis Korhan'ın ise tek isteği Ferit'i görmek. Oğluna ne olursa olsun Ferit'i bulup yanına getirmesini yoksa kimseyi görmeyeceğini söylüyor.
Halis Ağa’nın Ferit’e tokat atması Ferit’in evden ayrılmasına neden olur. Yusuf’un Kazım’a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna’yı geri götürür. Pelin’e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran’a haber verir.