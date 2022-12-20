Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı: Ferit geri dönecek mi?

Fragmanda dikkat çeken bir diğer detay ise Halis Korhan'ın hastaneye kaldırılması oldu.

Halis Korhan'ın ise tek isteği Ferit'i görmek. Oğluna ne olursa olsun Ferit'i bulup yanına getirmesini yoksa kimseyi görmeyeceğini söylüyor.



