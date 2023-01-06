Yalı Çapkını 16. bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam yeni bölüm var mı? 6 Ocak Star Tv yayın akışı

MİNE TUGAY'IN CANLANDIRACAĞI KARAKTER HAKKINDA

Dizide Orhan’ın da eski sevgilisi olan Defne rolüne hayat verecek olan Mine Tugay, Orhan (Emre Altuğ) ve Gülgün’ün (Gözde Kansu) okul arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak.Gülgün, Ferit ve Seyran için bir dergi kapağı çekimi ayarlacak. Böylece ünlü bir derginin editörü olan Defne böylece Korhan ailesinin hayatına girecek.