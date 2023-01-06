Yalı Çapkını 16. bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam yeni bölüm var mı? 6 Ocak Star Tv yayın akışı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ocak ayının ilk haftası reklam anlaşmaları ve planlamalarının belirlenmesi nedeniyle birçok dizi ekran macerasına verdi. Bu hafta birçok dizinin yayınlanmaması nedeniyle, Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm tarihi merak edildi. Dizinin takipçilerini sevindiren haber yayınlanan fragmanla geldi.
En son 30 Aralık'ta izleyicilerle buluşulan Yalı Çapkını 6 Ocak Cuma günü 16. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Diziye dahil olan Mine Tugay'ın ilk kez görüldüğü fragman, 6 Ocak tarihli bölüme dair ipuçları veriyor.
Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran’ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimindedir. Dergi editörü ise Orhan’ı çok eskiden tanıyan Defne’dir. Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit’i beklemektedir.
Dizide Orhan’ın da eski sevgilisi olan Defne rolüne hayat verecek olan Mine Tugay, Orhan (Emre Altuğ) ve Gülgün’ün (Gözde Kansu) okul arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak.Gülgün, Ferit ve Seyran için bir dergi kapağı çekimi ayarlacak. Böylece ünlü bir derginin editörü olan Defne böylece Korhan ailesinin hayatına girecek.
Gecenin Ucunda
Saat: 07:00 - 09:00 (120 dakika)
Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
Saat: 09:00 - 10:00 (60 dakika)
Sabahın Sultanı Seda Sayan
Saat: 10:00 - 13:00 (180 dakika)
Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
Saat: 13:00 - 16:00 (180 dakika)
Söz
Saat: 16:00 - 18:15 (135 dakika)
Star Haber
Saat: 18:15 - 19:00 (45 dakika)
Çok Güzel Hareketler 2 Özel Bölüm
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika)
Yalı Çapkını
Saat: 20:00 - 00:15 (255 dakika)