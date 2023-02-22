Yalı Çapkını 21. bölümünde neler olacak? Seyran’dan beklemeyen hamle

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 24 Şubat Cuma akşamı 21. bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:
Seyran ile konuştuktan sonra duyduklarından hem öfkelenen hem de etkilenen Halis Ağa, yalıda ve işyerinde yeni kurallar getirir.
Ferit’i de işlere dahil eden Halis Ağa’nın sözleri çok ağır olur.
Seyran ise kendinden beklenmeyen bir hamle yapar. Suna ile Abidin’in arasındaki duygular yoğunlaşır.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
Seyran'ın Halis Ağa ile konuştuğu yeni bölümde, Pelin ile yüzleşen Seyran'ın Ferit ile yakınlaşması dikkat çekti. Fragmanı izlemek için tıklayın.
İşte Yalı Çapkını'nın 21. bölümünden kareler...