Yalı Çapkını 24. bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit’in yeni sınavı

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 17 Mart Cuma akşamı 24. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:
Asuman ve Fuat evlatlık alma konusunu Orhan, Gülgün ve İfakat’e açar ancak beklemedikleri bir cevap alırlar.
Seyran, Ferit’le arayı düzeltmek için bir karar vermiştir ancak ikisini yeni bir sınav beklemektedir. Ferit ve Gülgün; Zerrin’in talepleri karşısında hem şaşırır hem de tedirgin olurlar.
Zerrin’le ilgili Pelin’e hesap soran Ferit ise Pelin’den ummadığı bir tepki görür.
Evdeki ve iş yerindeki baskıdan bunalan Orhan’ın yardımına beklemediği biri koşar.
Kazım Ağa ise Korhanların şirketindeki yeni düzenine alışmaya başlar.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.