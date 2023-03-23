Yalı Çapkını'nın 25. bölümde neler olacak? İfakat, Suna’ya talip buluyor

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, 24 Mart Cuma akşamı 25. bölümüyle ekranlara gelecek.

Yalı Çapkını'nın 25. bölümde neler olacak? İfakat, Suna’ya talip buluyor - 1

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 24 Mart Cuma akşamı 25. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nın 25. bölümde neler olacak? İfakat, Suna’ya talip buluyor - 2

Seyran duyduklarından sonra çok öfkelenir ve Ferit ile arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar.

Yalı Çapkını'nın 25. bölümde neler olacak? İfakat, Suna’ya talip buluyor - 3

İfakat; Suna’ya kendi uygun gördüğü bir talip (Saffet) bulurken Suna’yı Seyran ve Ferit’le beraber Saffet’le akşam yemeğine çıkması için ikna eder. 

Yalı Çapkını'nın 25. bölümde neler olacak? İfakat, Suna’ya talip buluyor - 4

Bu durum Abidin’in de Suna’nın da hoşuna gitmez. 

Yalı Çapkını'nın 25. bölümde neler olacak? İfakat, Suna’ya talip buluyor - 5

Öte yandan İfakat Latif’le ilgili planlarını hayata geçirmek için de Sultan’la işbirliği yapmaya devam eder. 

Yalı Çapkını'nın 25. bölümde neler olacak? İfakat, Suna’ya talip buluyor - 6

Zerrin’in hedefinde ise bu kez Seyran vardır.

Yalı Çapkını'nın 25. bölümde neler olacak? İfakat, Suna’ya talip buluyor - 7

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Yalı Çapkını'nın 25. bölümde neler olacak? İfakat, Suna’ya talip buluyor - 8

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Yalı Çapkını'nın 25. bölümde neler olacak? İfakat, Suna’ya talip buluyor - 9
Yalı Çapkını'nın 25. bölümde neler olacak? İfakat, Suna’ya talip buluyor - 10
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