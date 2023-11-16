Yalı Çapkını 46. bölümde neler olacak? Ferit'in zor seçimi

Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, 10 Kasım Cuma akşamı 45. bölümüyle ekranlara geldi. Pelin'in dayısının Ferit ile tanıştığı bölüme, Seyran'ın oyuna gelmemesi damga vurdu. Star TV'nin gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen dizisi Yalı Çapkını, 46. bölümüyle yarın akşam ekranlara gelecek. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün detayları...

Yalı Çapkını 46. bölümde neler olacak? Ferit'in zor seçimi - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını 46. bölümüyle ekranlara gelecek.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını 46. bölümde neler olacak? Ferit'in zor seçimi - 2

17 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle;

Ferit, Şehmuz’un şartları karşısında köşeye sıkışmıştır ve çareyi İfakat’ten yardım istemekte bulur. 

Yalı Çapkını 46. bölümde neler olacak? Ferit'in zor seçimi - 3

İfakat her şeyi Halis Ağa’ya anlatmaları gerektiği konusunda Ferit’i ikna ederken, Halis Ağa durumu öğrenince Ferit'i de alarak Şehmuz’un kapısına gider.

Yalı Çapkını 46. bölümde neler olacak? Ferit'in zor seçimi - 4

Şehmuz’un tavrı ise nettir; Ferit olmazsa Pelin’i başkasıyla evlendirecektir. 

Yalı Çapkını 46. bölümde neler olacak? Ferit'in zor seçimi - 5

Yalıda ise Suna ve Kaya’nın sözü kesilir.

Yalı Çapkını 46. bölümde neler olacak? Ferit'in zor seçimi - 6

Nükhet, Suna’yı gerçeklerle yüzleştirir ancak Suna’dan beklemediği bir tepki alır. 

Yalı Çapkını 46. bölümde neler olacak? Ferit'in zor seçimi - 7

Seyran ise fotoğrafların arkasındaki gerçeği öğrenebilmek için harekete geçer. 

Yalı Çapkını 46. bölümde neler olacak? Ferit'in zor seçimi - 8

Halis Ağa, Ferit’ten bir seçim yapmasını ister.

 

Yalı Çapkını 46. bölümde neler olacak? Ferit'in zor seçimi - 9

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya’nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Öznur Serçeler, Buse Buçe Kahraman, Taro Emir Tekin, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Selen Özbayrak gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay kaleme alıyor.

Yalı Çapkını 46. bölümde neler olacak? Ferit'in zor seçimi - 10

YALI ÇAPKINI 46. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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