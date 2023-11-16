Yalı Çapkını 46. bölümde neler olacak? Ferit'in zor seçimi
Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, 10 Kasım Cuma akşamı 45. bölümüyle ekranlara geldi. Pelin'in dayısının Ferit ile tanıştığı bölüme, Seyran'ın oyuna gelmemesi damga vurdu. Star TV'nin gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen dizisi Yalı Çapkını, 46. bölümüyle yarın akşam ekranlara gelecek. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün detayları...
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını 46. bölümüyle ekranlara gelecek.