Yalı Çapkını 47. bölümde neler olacak? Ferit köşeye sıkışıyor

Star TV'de cuma akşamları izleyici ile buluşan Yalı Çapkını'nın 46. bölümünde; Pelin'in hamileliği sebebiyle Ferit'in giderek köşeye sıkışması ve etrafında dönen oyunları anlamaya çalışan Seyran'ın çaresizliği dikkat çekti. Yalı Çapkını, 47. bölümüyle yarın akşam ekranlara gelecek. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün detayları...

Yalı Çapkını 47. bölümde neler olacak? Ferit köşeye sıkışıyor - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını 47. bölümüyle ekranlara gelecek.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını 47. bölümde neler olacak? Ferit köşeye sıkışıyor - 2

24 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle;

Seyran, Pırıl'ın Pelin'in kuzeni olduğunu öğrenir ve kendilerine tuzak kuranın Pelin olduğu konusundaki şüphesi güçlenir. 

Yalı Çapkını 47. bölümde neler olacak? Ferit köşeye sıkışıyor - 3

Ferit ise kendini çok sıkışmış ve çıkışsız hissetmektedir. 

Yalı Çapkını 47. bölümde neler olacak? Ferit köşeye sıkışıyor - 4

Seyran; tüm bu olayların üzerine çocuk yapma düşüncesine sıcak bakmaya başlar. 

Yalı Çapkını 47. bölümde neler olacak? Ferit köşeye sıkışıyor - 5

Kazım, Suna ve Kaya'nın düğününü yıldırım hızıyla planlarken, Nükhet Suna'nın her şeyi öğrenmesine rağmen sesini çıkarmamasına anlam veremez.

Yalı Çapkını 47. bölümde neler olacak? Ferit köşeye sıkışıyor - 6

Halis Ağa; tüm gerçekleri Seyran'a açıklamak için onu yanına çağırır. Asuman, Orhan ve Dicle'yi beraber görür. 

Yalı Çapkını 47. bölümde neler olacak? Ferit köşeye sıkışıyor - 7

Ferit, Pelin'i ve bebeğini Şehmuz'un elinden kurtarmak için ona bir teklifte bulunur. Suna; Ferit ve Abidin'in sakladığı Pelin'i görür ve onun hamile olduğunu anlar.

Yalı Çapkını 47. bölümde neler olacak? Ferit köşeye sıkışıyor - 8

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya’nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Öznur Serçeler, Buse Buçe Kahraman, Taro Emir Tekin, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Selen Özbayrak gibi isimler de yer alıyor. 

Yalı Çapkını 47. bölümde neler olacak? Ferit köşeye sıkışıyor - 9

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay kaleme alıyor.

Yalı Çapkını 47. bölümde neler olacak? Ferit köşeye sıkışıyor - 10

Yalı Çapkını tanıtımda; Halis Ağa'nın Seyran'a gerçekleri anlatmadığı için Ferit'e kızması ve kendisinin harekete geçmesi ile Ferit Korhan'ın Pelin'e Paris'te bir ev tutacağını söylemesi dikkat çekti

47. BÖLÜM FRAGMANI

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