Yalı Çapkını 47. bölümde neler olacak? Ferit köşeye sıkışıyor
Star TV'de cuma akşamları izleyici ile buluşan Yalı Çapkını'nın 46. bölümünde; Pelin'in hamileliği sebebiyle Ferit'in giderek köşeye sıkışması ve etrafında dönen oyunları anlamaya çalışan Seyran'ın çaresizliği dikkat çekti. Yalı Çapkını, 47. bölümüyle yarın akşam ekranlara gelecek. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün detayları...
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını 47. bölümüyle ekranlara gelecek.