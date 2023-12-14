Yalı Çapkını 50. bölümde neler olacak? Halis'in kararı Seyran'ı derinden sarsıyor

Star TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını, 8 Aralık'ta 49. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye; kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Seyran'ın Ferit'e söyledikleri damga vurdu. Yalı Çapkını, yeni bölümüyle yarın akşam ekranlara gelecek. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün detayları...

Yalı Çapkını 50. bölümde neler olacak? Halis'in kararı Seyran'ı derinden sarsıyor - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını 50. bölümüyle ekranlara gelecek.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını 50. bölümde neler olacak? Halis'in kararı Seyran'ı derinden sarsıyor - 2

15 Aralık Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle;

Halis'in Pelin'i eve getirmesi ve Ferit'in Pelin ile fotoğraflarının yayınlanması, Seyran'ı daha da çok kırar. 

Yalı Çapkını 50. bölümde neler olacak? Halis'in kararı Seyran'ı derinden sarsıyor - 3

Ferit ise iyice çıkışsız kalır. Suna, İfakat'in lafından çıkmazken; Kaya'yı da yönlendirmeye devam eder.

Yalı Çapkını 50. bölümde neler olacak? Halis'in kararı Seyran'ı derinden sarsıyor - 4

Gülgün'ün evi terk etme kararına sinirlenen Orhan, kendisinden beklenmeyecek bir hamle yapar. Nükhet, yaptığı açıklamayla hem Halis hem de Kaya'yı karşısına alır. Ece ve Nihan'ın Seyran'a koşulsuz desteği devam eder.

Yalı Çapkını 50. bölümde neler olacak? Halis'in kararı Seyran'ı derinden sarsıyor - 5

Ferit ise çalışmaya karar verir ve çizimleri beğeni kazanır. Öte yandan Kazım, yeni planını uygulamaya koyar.

Yalı Çapkını 50. bölümde neler olacak? Halis'in kararı Seyran'ı derinden sarsıyor - 6

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya’nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Öznur Serçeler, Buse Buçe Kahraman, Taro Emir Tekin, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Selen Özbayrak gibi isimler de yer alıyor.

Yalı Çapkını 50. bölümde neler olacak? Halis'in kararı Seyran'ı derinden sarsıyor - 7

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Barış Günger kaleme alıyor.

Yalı Çapkını 50. bölümde neler olacak? Halis'in kararı Seyran'ı derinden sarsıyor - 8

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 8 Aralık Cuma akşamı yayınlanan 49. bölümde; Seyran'ın Ferit'e herkes gibi olduğunu ima etmesi dikkat çekti.

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Yalı Çapkını 50. bölümde neler olacak? Halis'in kararı Seyran'ı derinden sarsıyor - 9

50. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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