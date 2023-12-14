Yalı Çapkını 50. bölümde neler olacak? Halis'in kararı Seyran'ı derinden sarsıyor

Gülgün'ün evi terk etme kararına sinirlenen Orhan, kendisinden beklenmeyecek bir hamle yapar. Nükhet, yaptığı açıklamayla hem Halis hem de Kaya'yı karşısına alır. Ece ve Nihan'ın Seyran'a koşulsuz desteği devam eder.