Yalı Çapkını 50. bölümde neler olacak? Halis'in kararı Seyran'ı derinden sarsıyor
Star TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını, 8 Aralık'ta 49. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye; kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Seyran'ın Ferit'e söyledikleri damga vurdu. Yalı Çapkını, yeni bölümüyle yarın akşam ekranlara gelecek. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün detayları...
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını 50. bölümüyle ekranlara gelecek.