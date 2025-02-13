Yalı Çapkını 94. bölümde Ferit'in sorumluluğu artıyor
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, yarın akşam 94. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde Ferit için yeni bir dönem başlayacak. İşte 14 Şubat akşamı yayınlanacak bölümün detayları...
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 94. bölümü yarın akşam Star TV ekranlarında olacak.
Yalı Çapkını yeni bölüm özeti ise şöyle; Ayşen’in merdivenlerden düşmesiyle yalıda büyük bir kriz patlak verir.