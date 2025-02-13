Yalı Çapkını 94. bölümde Ferit'in sorumluluğu artıyor

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, yarın akşam 94. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde Ferit için yeni bir dönem başlayacak. İşte 14 Şubat akşamı yayınlanacak bölümün detayları...

Yalı Çapkını 94. bölümde Ferit'in sorumluluğu artıyor - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 94. bölümü yarın akşam Star TV ekranlarında olacak.

Yalı Çapkını yeni bölüm özeti ise şöyle; Ayşen’in merdivenlerden düşmesiyle yalıda büyük bir kriz patlak verir.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını 94. bölümde Ferit'in sorumluluğu artıyor - 2

Seyran ve Abidin, Ayşen’in sağlık durumu için endişelenirken Büyükhanım, durumu manipüle ederek Suna’yı suçlu duruma düşürmeye çalışır.

Suna ise panik içinde masumiyetini kanıtlamaya çabalarken, geçmişten gelen hesaplaşmalar gün yüzüne çıkar.

Yalı Çapkını 94. bölümde Ferit'in sorumluluğu artıyor - 3

Öte yandan, Ferit dedesi Halis’in sağlık durumunun ciddiyetini öğrenince büyük bir yıkım yaşar. Ailesinin ve işlerin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalan Ferit, Seyran’ın desteğiyle önemli bir kararın eşiğine gelir.

 

Yalı Çapkını 94. bölümde Ferit'in sorumluluğu artıyor - 4

Abidin ve Suna, tüm yaşananlardan sonra yeni bir başlangıç yapmaya karar verir. Ancak Büyükhanım, Abidin’in kendisinden kopmasına izin vermemeye kararlıdır.

Hastanede gözlerini açan Ayşen, Suna ile yüzleşir ve sessiz kalması karşılığında ondan bazı taleplerde bulunmaya hazırlanır. Korhanlar, artık hiç olmadığı kadar kenetlenmiş bir durumdadır.

Yalı Çapkını 94. bölümde Ferit'in sorumluluğu artıyor - 5

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Hülya Duyar, Gülen Gedikoğlu, Rozet Hubeş, Armağan Oğuz, Arif Selçuk gibi isimler de yer alıyor.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu H. Zeynep Bonçe kaleme alıyor.

Yalı Çapkını, yeni bölümüyle 14 Şubat Cuma 20.00’de Star’da.

Yalı Çapkını 94. bölümde Ferit'in sorumluluğu artıyor - 6

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalı Çapkını'nın 7 Şubat Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümüne; Ferit ve Suna'nın ihanetinin perde arkası ve Ayşen'in başına gelenler damga vurdu.

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