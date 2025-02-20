Yalı Çapkını 95. bölümde Seyran'ın sakladığı gerçek ortaya çıkıyor
Her cuma Star TV'de izleyici ile buluşan Yalı Çapkını, yarın akşam 95. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde; Suna ve Abidin zor bir dönemden geçerken; Ferit, Seyran'ın kendisinden sakladığı gerçeği öğrenecek. İşte 21 Şubat akşamı yayınlanacak bölümün detayları...
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 95. bölümü yarın akşam Star TV ekranlarında olacak.
Yalı Çapkını yeni bölüm özeti ise şöyle;
Ferit ve Seyran, yaşadıkları trafik kazasının ardında kasıt olup olmadığını araştırırken Suna ve Abidin, kendilerini büyük bir krizin içinde bulur.