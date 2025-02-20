Yalı Çapkını 95. bölümde Seyran'ın sakladığı gerçek ortaya çıkıyor

Her cuma Star TV'de izleyici ile buluşan Yalı Çapkını, yarın akşam 95. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde; Suna ve Abidin zor bir dönemden geçerken; Ferit, Seyran'ın kendisinden sakladığı gerçeği öğrenecek. İşte 21 Şubat akşamı yayınlanacak bölümün detayları...

Yalı Çapkını 95. bölümde Seyran'ın sakladığı gerçek ortaya çıkıyor - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 95. bölümü yarın akşam Star TV ekranlarında olacak.

Yalı Çapkını yeni bölüm özeti ise şöyle;

Ferit ve Seyran, yaşadıkları trafik kazasının ardında kasıt olup olmadığını araştırırken Suna ve Abidin, kendilerini büyük bir krizin içinde bulur.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını 95. bölümde Seyran'ın sakladığı gerçek ortaya çıkıyor - 2

Ayşen’in ani ölümüyle ilgili olarak Suna gözaltına alınır ve suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışır. Kazım ve Esme, kızlarını kurtarmak için çırpınırken Ferit ve Seyran, hastanede Ayşen’in ölümünün ardındaki gizemi çözmeye çalışır.

Yalı Çapkını 95. bölümde Seyran'ın sakladığı gerçek ortaya çıkıyor - 3

Büyükhanım’ın gölgesindeki entrikalar giderek derinleşirken Ferit, Seyran’ın kendisinden sakladığı büyük bir gerçeği öğrenir ve ilişkilerindeki dengeler sarsılır.

Yalı Çapkını 95. bölümde Seyran'ın sakladığı gerçek ortaya çıkıyor - 4

Hastanedeki güvenlik kayıtlarının silinmesi şüpheleri artırırken, Ferit ve Abidin bu olayın perde arkasını araştırmaya başlar.

Yalı Çapkını 95. bölümde Seyran'ın sakladığı gerçek ortaya çıkıyor - 5

Kazım, kızının yanında olmak için kendini bilerek nezarete attırırken, Esme Suna’yı kurtarmak için beklenmedik bir karar alır.

 Büyükhanım’ın oyunları herkesin hayatını altüst etmeye devam ederken, olaylar içinden çıkılmaz bir hâl alır.

Yalı Çapkını 95. bölümde Seyran'ın sakladığı gerçek ortaya çıkıyor - 6

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Hülya Duyar, Gülen Gedikoğlu, Rozet Hubeş, Armağan Oğuz, Arif Selçuk gibi isimler de yer alıyor.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu H. Zeynep Bonçe kaleme alıyor.

Yalı Çapkını, yeni bölümüyle 21 Şubat Cuma 20.00’de Star’da.

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