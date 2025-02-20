Yalı Çapkını 95. bölümde Seyran'ın sakladığı gerçek ortaya çıkıyor

Ayşen’in ani ölümüyle ilgili olarak Suna gözaltına alınır ve suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışır. Kazım ve Esme, kızlarını kurtarmak için çırpınırken Ferit ve Seyran, hastanede Ayşen’in ölümünün ardındaki gizemi çözmeye çalışır.