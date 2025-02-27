Yalı Çapkını 96. bölümde Ferit'ten tehlikeli oyun

Seyran, Ferit’in tekrar kendini tehlikeye atmasına öfkelenirken iş hayatında da büyük bir krizle karşı karşıya kalır. Ferit’in adının karıştığı olaylar markalarını olumsuz etkiler ve yatırımcılar projeden çekilmek istediklerini açıklar. Ancak Seyran, şirketi ayakta tutmak ve işleri düzene sokmak için mücadele etmeye kararlıdır.