Yalı Çapkını 96. bölümde Ferit'ten tehlikeli oyun
Her cuma Star TV'de izleyici ile buluşan Yalı Çapkını, yarın akşam 96. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde; Ferit, Büyük Hanım'ın gerçek yüzünü gözler önüne sermeye çalışırken; Seyran da şirketin geleceği için çaba gösterecek. İşte 28 Şubat akşamı yayınlanacak bölümün detayları...
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 96. bölümü yarın akşam Star TV ekranlarında olacak.
Yalı Çapkını yeni bölüm özeti ise şöyle;
Ferit, Ayşen’in cinayetiyle ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için savcıyla iş birliği yapar ve onun yönlendirmesiyle Sadık’ın peşine düşer.