Yalı Çapkını 96. bölümde Ferit'ten tehlikeli oyun

Her cuma Star TV'de izleyici ile buluşan Yalı Çapkını, yarın akşam 96. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde; Ferit, Büyük Hanım'ın gerçek yüzünü gözler önüne sermeye çalışırken; Seyran da şirketin geleceği için çaba gösterecek. İşte 28 Şubat akşamı yayınlanacak bölümün detayları...

Yalı Çapkını 96. bölümde Ferit'ten tehlikeli oyun - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 96. bölümü yarın akşam Star TV ekranlarında olacak.

Yalı Çapkını yeni bölüm özeti ise şöyle;

Ferit, Ayşen’in cinayetiyle ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için savcıyla iş birliği yapar ve onun yönlendirmesiyle Sadık’ın peşine düşer.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını 96. bölümde Ferit'ten tehlikeli oyun - 2

Büyük Hanım’ın gerçek yüzünü açığa çıkarmak isteyen Ferit, Sadık’ın suçunu itiraf etmesini sağlamaya çalışırken kendisini tehlikeli bir oyunun içinde bulur.

Yalı Çapkını 96. bölümde Ferit'ten tehlikeli oyun - 3

Seyran ve Suna, yaşananlardan dolayı büyük bir endişe içindeyken, Büyükhanım’ın kontrolü tekrar ele almak için attığı adımlar işleri daha da karmaşık hâle getirir.

Yalı Çapkını 96. bölümde Ferit'ten tehlikeli oyun - 4

Orhan ve Kazım, Ferit’in gerçek planını çözmeye çalışırken Cengiz’den gelen bilgiler herkesi şoke eder.

Yalı Çapkını 96. bölümde Ferit'ten tehlikeli oyun - 5

Seyran, Ferit’in tekrar kendini tehlikeye atmasına öfkelenirken iş hayatında da büyük bir krizle karşı karşıya kalır. Ferit’in adının karıştığı olaylar markalarını olumsuz etkiler ve yatırımcılar projeden çekilmek istediklerini açıklar. Ancak Seyran, şirketi ayakta tutmak ve işleri düzene sokmak için mücadele etmeye kararlıdır.

Yalı Çapkını 96. bölümde Ferit'ten tehlikeli oyun - 6

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Hülya Duyar, Gülen Gedikoğlu, Rozet Hubeş, Armağan Oğuz, Arif Selçuk gibi isimler de yer alıyor.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu H. Zeynep Bonçe kaleme alıyor.

Yalı Çapkını, yeni bölümüyle 28 Şubat Cuma 20.00’de Star’da.

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