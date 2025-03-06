Yalı Çapkını 97. bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit için yeni bir yol
Her cuma Star TV'de izleyici ile buluşan Yalı Çapkını, yarın akşam 97. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte yeni bölüme dair merak edilenler...
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 97. bölümü yarın akşam Star TV ekranlarında olacak. 7 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle;
Ferit, Orhan ve Seyran tarafından sırtından bıçaklandığını düşünerek büyük bir hayal kırıklığı yaşar.