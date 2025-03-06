Yalı Çapkını 97. bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit için yeni bir yol

Her cuma Star TV'de izleyici ile buluşan Yalı Çapkını, yarın akşam 97. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte yeni bölüme dair merak edilenler...

Yalı Çapkını 97. bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit için yeni bir yol - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 97. bölümü yarın akşam Star TV ekranlarında olacak. 7 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle;

Ferit, Orhan ve Seyran tarafından sırtından bıçaklandığını düşünerek büyük bir hayal kırıklığı yaşar.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını 97. bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit için yeni bir yol - 2

Aile içindeki gerilim tırmanırken Ferit’in şirketteki geleceği tehlikeye girer. Bu sırada Suna ve Abidin, aileleriyle olan gerilimleri aşmaya çalışırken Karam’ın gölgesi tekrar üzerlerine düşer. 

Yalı Çapkını 97. bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit için yeni bir yol - 3

Suna, Abidin’le yeni bir hayat kurmaya karar verir, ancak Karam’ın tehlikeli planları her şeyi altüst edebilir.

Yalı Çapkını 97. bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit için yeni bir yol - 4

Orhan, oğluyla arasındaki uçurumu kapatmaya çalışırken Ferit, gerçekten bir baba olmaya hazır olup olmadığını sorgular. 

Yalı Çapkını 97. bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit için yeni bir yol - 5

Ancak yaşanan tüm krizlere rağmen Seyran ile bir gelecek kurma hayalinden vazgeçemez. Seyran ve Ferit, yalnızca aşklarını değil, bir aile kurma fikrini de sorgulamaya başlar.

Yalı Çapkını 97. bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit için yeni bir yol - 6

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Hülya Duyar, Gülen Gedikoğlu, Türkü Su Demirel, Armağan Oğuz ve Arif Selçuk gibi isimler de yer alıyor.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yönetmenliğini Burcu Alptekin yaparken, senaryosunu H. Zeynep Bonçe kaleme alıyor.

Yalı Çapkını, yeni bölümüyle 7 Mart Cuma 20.00’de Star’da.

Yalı Çapkını 97. bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit için yeni bir yol - 7

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 96. bölümüne; Büyük Hanım hakkındaki gerçeğin ortaya çıkması ve Seyran'ın Ferit'e rağmen yaptığı seçim damga vurdu.

İŞTE YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMÜN DETAYLARI.

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