Yalı Çapkını 99. bölümüyle ekranlara gelecek: Yeni başlangıçlar!

Her cuma Star TV'de izleyici ile buluşan Yalı Çapkını, yarın akşam 99. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte yeni bölüme dair merak edilenler...

Yalı Çapkını 99. bölümüyle ekranlara gelecek: Yeni başlangıçlar! - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 99. bölümü yarın akşam Star TV ekranlarında olacak.

21 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle;

Ferit ve Seyran, sonunda mutluluğa adım atarak evlenir. Ancak bu yeni başlangıç, aile içinde çeşitli gerilimleri de beraberinde getirir. 

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını 99. bölümüyle ekranlara gelecek: Yeni başlangıçlar! - 2

Kutlama gecesinde tüm aile bir araya gelir. Ancak eğlenceyi gölgeleyen bir olay yaşanır: Serpil’in geçmişi, ailenin peşini bırakmaz.

Yalı Çapkını 99. bölümüyle ekranlara gelecek: Yeni başlangıçlar! - 3

Öte yandan Ferit ve Seyran, hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanır. Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan bir kız çocuğuna koruyucu aile olmayı planlayan çift, Zehra ile tanışır.

Küçük Zehra’nın hikâyesi, Seyran’ı derinden etkiler ve annesinin neden onu bıraktığını öğrenmek ister.

Yalı Çapkını 99. bölümüyle ekranlara gelecek: Yeni başlangıçlar! - 4

Yaptığı araştırmalar sonucunda Zehra’nın annesine ulaşan çift, büyük bir gerçekle yüzleşmeye hazırlanır.

Yalı Çapkını 99. bölümüyle ekranlara gelecek: Yeni başlangıçlar! - 5

Bu sırada İfakat, Cengiz ile yeni bir başlangıç yapıp yapmama konusunda ikilem yaşar.

Yalı Çapkını 99. bölümüyle ekranlara gelecek: Yeni başlangıçlar! - 6

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Hülya Duyar, Gülen Gedikoğlu, Türkü Su Demirel, Armağan Oğuz ve Arif Selçuk gibi isimler de yer alıyor.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yönetmenliğini Burcu Alptekin yaparken, senaryosunu H. Zeynep Bonçe kaleme alıyor.

Yalı Çapkını, yeni bölümüyle 21 Mart Cuma 20.00’de Star’da.

Yalı Çapkını 99. bölümüyle ekranlara gelecek: Yeni başlangıçlar! - 7

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Yalı Çapkını'nın 98. bölümüne; Seyran ve Ferit'in yeniden evlenmesi damga vurdu.

İŞTE YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMÜN DETAYLARI

Yalı Çapkını 99. bölümüyle ekranlara gelecek: Yeni başlangıçlar! - 8

SEYRAN HAMİLE

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 99. bölüm fragmanı yayınlandı.

Dizinin yeni tanıtımına; aile kurmak için heyecanlanan Ferit'in Seyran'ın hamile olduğunu öğrenmesiyle havalara uçması ve yalıdaki sevinç damga vurdu. 

YALI ÇAPKINI 99. BÖLÜM FRAGMANI

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