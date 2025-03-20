Yalı Çapkını 99. bölümüyle ekranlara gelecek: Yeni başlangıçlar!
Her cuma Star TV'de izleyici ile buluşan Yalı Çapkını, yarın akşam 99. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte yeni bölüme dair merak edilenler...
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 99. bölümü yarın akşam Star TV ekranlarında olacak.
21 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle;
Ferit ve Seyran, sonunda mutluluğa adım atarak evlenir. Ancak bu yeni başlangıç, aile içinde çeşitli gerilimleri de beraberinde getirir.