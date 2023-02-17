Yalı Çapkını bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? Star Tv yayın akışı 17 Şubat

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Yalı Çapkını dizi başta olmak üzere Star TV ekranlarında yayınlanan bir çok dizinin yayınlarına ara verildi. En son 3 Şubat tarihinde izleyicilerle buluşan Yalı Çapkını dizisi bu haftada ekrana gelmeyecek.
OGM Pictures imzalı dizinin önümüzdeki hafta ekrana gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.
Ekran macerasına ara veren Yalı Çapkını'nın kadrosuna 2 yeni isim katıldı. Mucize Doktor, Aziz ve Karadayı gibi yapımlarla tanınan Cenan Çamyurdu, Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde rol alacak.
Diziye dahil olacak diğer isim Uğur Demirpehlivan olacak. Oyuncu, Kuzey Yıldızı, Ege'nin Hamsisi ve Çilek Kokusu gibi yapımlarla tanınıyor.
Kazım’ın vurulduğunu ve Ferit’in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım’ın başına gelenler herkesi derinden etkiler. Seyran ve Ferit’in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin’in durumu Seyran’a beklenmedik bir karar aldırır.