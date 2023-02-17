Yalı Çapkını bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? Star Tv yayın akışı 17 Şubat

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Yalı Çapkını dizi başta olmak üzere Star TV ekranlarında yayınlanan bir çok dizinin yayınlarına ara verildi. En son 3 Şubat tarihinde izleyicilerle buluşan Yalı Çapkını dizisi bu haftada ekrana gelmeyecek.



