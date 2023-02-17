Yalı Çapkını bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? Star Tv yayın akışı 17 Şubat

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ara vermişti. Cuma akşamları yayınlanan dizinin 17 Şubat 2023 tarihinde yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu. Star Tv yayın akışıyla soru işaretleri yanıt bulmuş oldu. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Yalı Çapkını bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? Star Tv yayın akışı 17 Şubat - 1

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Yalı Çapkını dizi başta olmak üzere Star TV ekranlarında yayınlanan bir çok dizinin yayınlarına ara verildi. En son 3 Şubat tarihinde izleyicilerle buluşan  Yalı Çapkını dizisi bu haftada ekrana gelmeyecek.

Yalı Çapkını bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? Star Tv yayın akışı 17 Şubat - 2

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

OGM Pictures imzalı dizinin önümüzdeki hafta ekrana gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

Yalı Çapkını bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? Star Tv yayın akışı 17 Şubat - 3

KADROYA 2 YENİ KARAKTER

Ekran macerasına ara veren Yalı Çapkını'nın kadrosuna 2 yeni isim katıldı. Mucize Doktor, Aziz ve Karadayı gibi yapımlarla tanınan Cenan Çamyurdu, Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde rol alacak.

Yalı Çapkını bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? Star Tv yayın akışı 17 Şubat - 4

Diziye dahil olacak diğer isim Uğur Demirpehlivan olacak. Oyuncu, Kuzey Yıldızı, Ege'nin Hamsisi ve Çilek Kokusu gibi yapımlarla tanınıyor.

Yalı Çapkını bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? Star Tv yayın akışı 17 Şubat - 5

20. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kazım’ın vurulduğunu ve Ferit’in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım’ın başına gelenler herkesi derinden etkiler. Seyran ve Ferit’in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin’in durumu Seyran’a beklenmedik bir karar aldırır.

17 ŞUBAT YAYIN AKIŞI

Yalı Çapkını bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? Star Tv yayın akışı 17 Şubat - 6

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