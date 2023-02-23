Yalı Çapkını bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 21. bölüm tarihi belli oldu

21.BÖLÜM KONUSU

Seyran ile konuştuktan sonra duyduklarından hem öfkelenen hem de etkilenen Halis Ağa, yalıda ve işyerinde yeni kurallar getirir. Ferit’i de işlere dahil eden Halis Ağa’nın sözleri çok ağır olur. Seyran ise kendinden beklenmeyen bir hamle yapar. Suna ile Abidin’in arasındaki duygular yoğunlaşır.