Yalı Çapkını bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 21. bölüm tarihi belli oldu

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından birçok program ve dizinin yayınları durduruldu. Ekran macerasına veren dizilerden biri de Yalı Çapkını oldu. 21. bölümü henüz yayınlanmayan dizinin ekrana dönüş tarihi belli oldu.
Yayınlanan tanıtımlarla tarih bilgisi geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibii isimlerin başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını 24 Şubat Cuma günü 21. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.
Seyran ile konuştuktan sonra duyduklarından hem öfkelenen hem de etkilenen Halis Ağa, yalıda ve işyerinde yeni kurallar getirir. Ferit’i de işlere dahil eden Halis Ağa’nın sözleri çok ağır olur. Seyran ise kendinden beklenmeyen bir hamle yapar. Suna ile Abidin’in arasındaki duygular yoğunlaşır.
Kazım’ın vurulduğunu ve Ferit’in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede aldı. Kazım’ın başına gelenler herkesi derinden etkiledi. Seyran ve Ferit’in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin’in durumu Seyran’a beklenmedik bir karar aldırdı.