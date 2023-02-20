Yalı Çapkını dizisine yeni oyuncu

Star TV'nin gerek oyuncuları gerek hikayesiyle cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran ile Pelin arasındaki rekabetin artacağı bölüme yeni bir oyuncu dahil oldu.

Yalı Çapkını dizisine yeni oyuncu - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı 'Yalı Çapkını', cuma akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Yalı Çapkını dizisine yeni oyuncu - 2

Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen dizi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ara vermişti.

Yalı Çapkını dizisine yeni oyuncu - 3

Dizinin son bölümüne Seyran'ın Pelin'i evden kovması damga vurmuştu. Henüz yeni bölüm yayın tarihi netleşmeyen Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha dahil oldu.

Yalı Çapkını dizisine yeni oyuncu - 4

Son olarak Cenan Çamyurdu ve Uğur Demirpehlivan'ın kadrosuna dahil olduğu diziye Toprak Sağlam katıldı.

Sağlam, Seyran'ın Pelin'le yüzleşeceği bölüme Pelin'in annesi Zerrin karakteriyle dahil olacak.

Yalı Çapkını dizisine yeni oyuncu - 5

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında 'İlk Göz Ağrısı' dizisiyle gerçekleştiren Toprak Sağlam, 'Kuzey Rüzgarı', 'Böyle Bitmesin', 'Lokman İlyas', 'Bodrum Masalı', 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi', 'Güvercin', 'Şeref Sözü', 'Elkızı' gibi yapımlarda rol aldı.

N-LIFE HABERLERİ

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