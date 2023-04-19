Yalı Çapkını dizisinin çok sevilmesinin 5 sebebi

Yalı Çapkını dizisinin en sevilen unsurları arasında Seyran ve Ferit arasındaki atışmalar yer alıyor. Aslında istemedikleri bir evlilik yapmaya mecbur bırakılan Ferit ve Seyran, aynı evde hatta aynı odada bir arada yaşamayı öğrenirken birbirlerine takılmayı da ihmal etmiyor.
Bu sahnelerin birçoğunun doğaçlama olduğunu uzun yıllardır yakın arkadaş olan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, daha önce verdikleri bir röportajda açıklamıştı.
Dizide bir diğer dikkat çeken husus ise aksiyonun hep sabit kalması. Karakterlerin çokluğu ve olay akışı sayesinde Yalı Çapkını izleyicisinin heyecanını yüksekte tutmayı başarıyor.
İstemeden evlenseler de birbirlerine alışmaya başlayan Ferit ve Seyran arasındaki çekim de izleyenlerin sevdiği bir detay... Bu nedenle ikili arasında yaşanacak her yakınlaşma büyük ilgi görüyor.
Titizlikle yapılan cast çalışması sonrası oluşan kadroda, oyuncuların canlandırdıkları karakterlerle örtüşmesi izleyenlerin takdirini kazanıyor.
Her fırsatta sette çok eğlendiklerini dile getiren Yalı Çapkını oyuncuları, bunu performanslarına yansıtarak başarı sağlıyor.
Dizide bütün olayların ana merkezi olan Korhan Yalısı'nın görkemi ve güzelliği haricinde, Yalı Çapkını'nda özellikle kadın karakterlerin tarzları da dikkat çekiyor.
Her bir karakterin tavrına uygun seçilen kostümler, izleyicilerin merakını arttırıyor.
Örneğin yaşı daha genç olan Seyran spor bir tarza sahipken Asuman'ın daha ağır kıyafetler giymesi, Suna'nın yalıya gelmesiyle değişen tarzı ilgi çeken detaylar arasında yer alıyor.