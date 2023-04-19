Yalı Çapkını dizisinin çok sevilmesinin 5 sebebi

1- SEYRAN VE FERİT ARASINDAKİ ATIŞMALAR

Yalı Çapkını dizisinin en sevilen unsurları arasında Seyran ve Ferit arasındaki atışmalar yer alıyor. Aslında istemedikleri bir evlilik yapmaya mecbur bırakılan Ferit ve Seyran, aynı evde hatta aynı odada bir arada yaşamayı öğrenirken birbirlerine takılmayı da ihmal etmiyor.