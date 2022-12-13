Yalı Çapkını ekibinin özel buluşması

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı ve her cuma reytinglerde zirveye yerleşen Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları, dizinin yapımcılığını üstlenen OGM Pictures'ın düzenlediği özel etkinlikte bir araya geldi.
Dizi ekibi, Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer'e doğum gününde sürpriz yapmayı da ihmal etmedi.
İşte etkinlikten yansıyan görüntüler...
Dizide Asuman karakterini canlandıran Öznur Serçeler
Dizide Seyran'ı canlandıran Afra Saraçoğlu
Dizide Ferit Korhan'ın annesi Gülgün'ü canlandıran Gözde Kansu
Dizide İfakat karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu
Dizinin hikayesini kaleme alan Gülseren Budayıcıoğlu
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir
Dizide Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer'e doğum günü sürprizi yapıldı.
Sezer, Mert Ramazan Demir'in getirdiği pastayı üfleyerek yeni yaşını kutladı.
Doğukan Polat, doğum gününden bu kareyi paylaştı.
Öznur Serçeler, sosyal medya hesabında geceden bir kare paylaştı.
Dizide Fuat'ı canlandıran Doğukan Polat ve Kazım karakterini canlandıran Diren Polatoğulları beraber selfie poz verdi.
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