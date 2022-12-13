Yalı Çapkını ekibinin özel buluşması

HANGİ ŞARKILARI DİNLEDİLER?

Yalı Çapkını dizisinin karakterlerinin bu yıl en çok hangi şarkıları dinlediğini merak ettiniz mi? Star TV'nin sevilen dizisinin karakterlerinin 2022 yılında hangi şarkıları dinlediğini öğrenmek için tıklayın...