Yalı Çapkını ekibinin özel buluşması

Star TV’nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, başarılı kadrosu ve gerçek hayattan uyarlanan hikayesiyle her cuma akşamına damga vurmaya devam ediyor. Dizinin yapımcılığını üstlenen OGM Pictures'ın etkinliğine katılan Yalı Çapkını ekibi kırmızı halıda bir araya geldi.

Yalı Çapkını ekibinin özel buluşması - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı ve her cuma reytinglerde zirveye yerleşen Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları, dizinin yapımcılığını üstlenen OGM Pictures'ın düzenlediği özel etkinlikte bir araya geldi.

Dizi ekibi, Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer'e doğum gününde sürpriz yapmayı da ihmal etmedi.

İşte etkinlikten yansıyan görüntüler...

Yalı Çapkını ekibinin özel buluşması - 2

Dizide Asuman karakterini canlandıran Öznur Serçeler

Yalı Çapkını ekibinin özel buluşması - 3

Dizide Seyran'ı canlandıran Afra Saraçoğlu

Yalı Çapkını ekibinin özel buluşması - 4

Dizide Ferit Korhan'ın annesi Gülgün'ü canlandıran Gözde Kansu

Yalı Çapkını ekibinin özel buluşması - 5

Dizide İfakat karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu

Yalı Çapkını ekibinin özel buluşması - 6

Dizinin hikayesini kaleme alan Gülseren Budayıcıoğlu

Yalı Çapkını ekibinin özel buluşması - 7

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir

Yalı Çapkını ekibinin özel buluşması - 8

SÜRPRİZ YAPTILAR

Dizide Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer'e doğum günü sürprizi yapıldı.

Yalı Çapkını ekibinin özel buluşması - 9

Sezer, Mert Ramazan Demir'in getirdiği pastayı üfleyerek yeni yaşını kutladı.

Yalı Çapkını ekibinin özel buluşması - 10

Doğukan Polat, doğum gününden bu kareyi paylaştı.

Yalı Çapkını ekibinin özel buluşması - 11

Öznur Serçeler, sosyal medya hesabında geceden bir kare paylaştı.

Yalı Çapkını ekibinin özel buluşması - 12

Dizide Fuat'ı canlandıran Doğukan Polat ve Kazım karakterini canlandıran Diren Polatoğulları beraber selfie poz verdi.

Yalı Çapkını ekibinin özel buluşması - 13

HANGİ ŞARKILARI DİNLEDİLER?

Yalı Çapkını dizisinin karakterlerinin bu yıl en çok hangi şarkıları dinlediğini merak ettiniz mi? Star TV'nin sevilen dizisinin karakterlerinin 2022 yılında hangi şarkıları dinlediğini öğrenmek için tıklayın...

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