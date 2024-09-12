Yalı Çapkını ekranlara geri dönüyor! Ferit ve Seyran yıllar sonra karşılaşıyor
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, 3. sezonuyla 13 Eylül'de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 74. bölümünde yaşanacaklar ve bölümden ilk kareler...
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu, senaryosunu H. Zeynep Bonçe'nin kaleme aldığı Yalı Çapkını, 13 Eylül Cuma akşamı 74. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
13 Eylül Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle;
Yaşanan zor günler Seyran ve Ferit'i hayatın farklı yerlerine savurur. Sinan sayesinde daha mutlu olduğunu hisseden Seyran, herkesi şaşırtacak bir adım atarak ona evlilik teklif eder.