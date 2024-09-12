Yalı Çapkını ekranlara geri dönüyor! Ferit ve Seyran yıllar sonra karşılaşıyor

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, 3. sezonuyla 13 Eylül'de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 74. bölümünde yaşanacaklar ve bölümden ilk kareler...

Yalı Çapkını ekranlara geri dönüyor! Ferit ve Seyran yıllar sonra karşılaşıyor - 1

Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu, senaryosunu H. Zeynep Bonçe'nin kaleme aldığı Yalı Çapkını, 13 Eylül Cuma akşamı 74. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

13 Eylül Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle;

Yaşanan zor günler Seyran ve Ferit'i hayatın farklı yerlerine savurur. Sinan sayesinde daha mutlu olduğunu hisseden Seyran, herkesi şaşırtacak bir adım atarak ona evlilik teklif eder. 

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını ekranlara geri dönüyor! Ferit ve Seyran yıllar sonra karşılaşıyor - 2

Suna, kardeşine bu kararın büyüklüğünü anlatmaya çalışsa da Seyran kararından emindir. Ferit ise hayatına Diyar'ın girmesiyle geçmişinden biraz olsun uzaklaşmıştır.

Yalı Çapkını ekranlara geri dönüyor! Ferit ve Seyran yıllar sonra karşılaşıyor - 3

Ancak Seyran'ın hayatındaki gelişmelerin haberini almak onun için kolay olmaz. 

Yalı Çapkını ekranlara geri dönüyor! Ferit ve Seyran yıllar sonra karşılaşıyor - 4

Orhan'ın hayatında yaşanan gelişme ise herkes için sürpriz olur. Beklenmedik bir tesadüf Seyran ve Sinan arasında gerginlik yaratır. 

Yalı Çapkını ekranlara geri dönüyor! Ferit ve Seyran yıllar sonra karşılaşıyor - 5

Ferit görmeye katlanamayacağı bir manzaraya tanık olurken, kendini bir anda Seyran ile karşı karşıya bulur.

Yalı Çapkını ekranlara geri dönüyor! Ferit ve Seyran yıllar sonra karşılaşıyor - 6

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Pelin Akil, Sezin Bozacı, Cem Söküt, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor.

Yalı Çapkını ekranlara geri dönüyor! Ferit ve Seyran yıllar sonra karşılaşıyor - 7

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu H. Zeynep Bonçe kaleme alıyor.

Yalı Çapkını, yeni sezonuyla 13 Eylül Cuma 20.00’de Star’da.

Yalı Çapkını ekranlara geri dönüyor! Ferit ve Seyran yıllar sonra karşılaşıyor - 8

YENİ BİR İSİM DAHİL OLDU

Yeni sezona zaman atlamasıyla başlayacak olan diziye ünlü bir oyuncu daha katıldı.

Usta oyuncu Derya Alabora, Yalı Çapkını'nın kadrosuna dahil oldu. Alabora, dizide Sinan’ın annesi Ayla rolünü canlandıracak.

Yalı Çapkını ekranlara geri dönüyor! Ferit ve Seyran yıllar sonra karşılaşıyor - 9

PELİN AKİL DE KADRODA

Öte yandan Yalı Çapkını dizisine 3. sezon öncesi Pelin Akil de katıldı. Akil, dizide Ferit’in çok değer verdiği, yaşça kendisinden büyük olan Diyar'a hayat veriyor.

Yalı Çapkını'nın 74. bölüm tanıtımına; Seyran ile Ferit'in ayrı düşmesi ve Seyran'ın "Ferit gittiğinden beri zaman durdu" demesi damga vurdu.

YALI ÇAPKINI 74. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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