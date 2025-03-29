Yalı Çapkını Ferit ölecek mi? "Seyran umarım geç kalmaz"

Kayıtları seyrederken Saffet'i fark eden Suna, perişan olurken; Ferit ve Abidin de savcı ile birlikte Tarık ve Saffet'in birlikte yaşadığı eve gitti.



Tarık'ın evlendiği ve bir oğlu olduğunu öğrenen Ferit, ne Saffet'e ne de ona inanmadı. Abidin ise Karam konusunda ısrar edince ikili ayrı düştü.