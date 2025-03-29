Yalı Çapkını Ferit ölecek mi? "Seyran umarım geç kalmaz"

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın dün akşamki 100. bölümünde; Tarık'la karşı karşıya gelen Ferit'in ölüp ölmediği merak konusu oldu. İşte Yalı Çapkını'nda yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Yalı Çapkını Ferit ölecek mi? "Seyran umarım geç kalmaz" - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 100. bölümünde; Ferit'in kaçırılması merak konusu oldu. İzleyiciler "Ferit ölüyor mu?", "Mert Ramazan Demir final bölümünde olmayacak mı?" diye araştırmaya başladı.

Dört yıllık zaman atlamasıyla başlayan Yalı Çapkını son bölümde; Ferit, kızı Duru'yu uyandırıp kahvaltıya hazırlarken; savcı aradı ama açmadı.

Cezası ev hapsine çevrilen Karam da aynı anlarda savcıya "Korhanlara benden selam söyle" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını Ferit ölecek mi? "Seyran umarım geç kalmaz" - 2

Bu anlarda Korhan Yalısı'nda tüm aile kahvaltı sofrasında toplandı. Savcı bu kez de ısrarla Abidin'i aradı ancak ulaşamadı. O sırada Duru da kaşla göz arasında bahçeye çıktı.

Seyran gelip kızına sarılırken; Teşko da Duru'nun peşinden geldi. Mezun olduğunu herkes müjdeleyen Seyran, tebrikleri kabul ederken; tüm aile fotoğraf çektirdi.

Yalı Çapkını Ferit ölecek mi? "Seyran umarım geç kalmaz" - 3

Ferit'ten tüyo alan Kazım, Seyran'a hediye olarak bir sürü kırmızı kalem aldı. Kazım, duygulanıp "Zamanında senin kalbini de kalemlerini de çok kırdım. Seninle gurur duyuyorum" derken; Seyran da geçmişi hatırladı.

Sadi'nin kendisi için hazırladığı pastanın mumlarını üflemeden önce Seyran, herkese tek tek teşekkür ederken; en büyük teşekkürünün kendisini destekleyen eşi Ferit'e olduğunu vurguladı.

Yalı Çapkını Ferit ölecek mi? "Seyran umarım geç kalmaz" - 4

Seyran, herkesle kucaklaşırken; Duru ve Hatice de çiçeklerine bakmak üzere bahçeye çıktı. Kızların olmadığını fark eden yalı halkı endişelenirken; Seyran bahçede Duru'nun tacını buldu.

Yalıya gelen polis, kızları bulmak için uğraşırken; gelen doğalgaz aracının çalıntı olduğu bilgisi geldi.

Yalının güvenlik kamerasından bir sonuç alamayan ve aracın bir yere terk edildiğini öğrenen polis, MOBESE kayıtlarını Seyran ve Suna'ya gösterdi.

Yalı Çapkını Ferit ölecek mi? "Seyran umarım geç kalmaz" - 5

Kayıtları seyrederken Saffet'i fark eden Suna, perişan olurken; Ferit ve Abidin de savcı ile birlikte Tarık ve Saffet'in birlikte yaşadığı eve gitti.

Tarık'ın evlendiği ve bir oğlu olduğunu öğrenen Ferit, ne Saffet'e ne de ona inanmadı. Abidin ise Karam konusunda ısrar edince ikili ayrı düştü.

Yalı Çapkını Ferit ölecek mi? "Seyran umarım geç kalmaz" - 6

Aynı anlarda yalıdakiler de geçmişteki düşmanlarıyla ilgili konuştu. Şirkete gelen bir ihbar sonrası deliye dönen Suna ise kasada ne varsa alıp verilen adrese koştu.

Adam parayı almak için Suna'yı sıkıştırırken; Seyran, Esme ve İfakat yetişti. Aynı anlarda Ferit de Tarık'ı kaçırdı.

Tarık'ı sıkıştıran Ferit, ona ısrarla istediği suyu getirdiği bardağı birden kırdı ve "Kızımın boğazından geçmeyen suyu sana vereceğimi mi sandın. Sen içmeyeceksin" dedi.

Yalı Çapkını Ferit ölecek mi? "Seyran umarım geç kalmaz" - 7

Ferit, Tarık'a kızını sormaya devam ederken; Hatice bulundu. O sırada yalıya gelen Saffet de Ferit'in Tarık'ı kaçırdığını söyledi.

Seyran'ın telefonlarını açmayan Ferit, Hatice'nin bulunduğunu öğrenince hemen geri aradı.

Ferit ısrarla Abidin'den Hatice ile konuşmak isterken; Tarık da elindeki bağı çözmeye çalıştı.

Ferit, Hatice'ye soru sorarken; "Irz düşmanı" deyince hatırladı. Duru ile tutuldukları yerde hem Ferit'in hem babasının sesini duyduğunu söyleyince; Ferit, "Seyran, Duru Tarık'ın evinde" dedi.

Yalı Çapkını Ferit ölecek mi? "Seyran umarım geç kalmaz" - 8

O sırada Tarık, ellerini çözdü ve Ferit'i bayıltıp kaçırdı. Uyanınca "Tarık... Bitti oğlum, buraya kadar. Çıkar beni buradan" dedi.

Aynı anlarda polisler eşliğinde Tarık'ın evine giden Seyran da kızına kavuştu. Ferit'i merak eden Abidin, Ferit'in Karam'ın inşaatında olabileceğini düşünüp oraya koştu.

O sırada Tarık, "Ben nelerden kaçtım, buradan da kaçarım. Ama sen bu sefer öleceksin" dedi ve Ferit'i soğuk hava deposuna kilitledi.

Ferit soğuk havanın etkisiyle ailesiyle anılarını düşünüp Seyran'ın hayalini gördü.

Yalı Çapkını Ferit ölecek mi? "Seyran umarım geç kalmaz" - 9

YORUM YAĞDI

Ferit Korhan'ın ölüp ölmediği merak konusu olurken son sahneye sosyal medyadan yorum yağdı. İşte onlardan bazıları...

"Biri Ferit'i kurtarsın"
"Seyran umarım geç kalmaz"
"Şimdi değil Ferit, tam hayalindeki aileye sahipken"
"Merak etme Ferit, güneşin seni ısıtacak"
"Ferit kolay kolay pes etmez"

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