Yalı Çapkını Ferit ölecek mi? "Seyran umarım geç kalmaz"
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın dün akşamki 100. bölümünde; Tarık'la karşı karşıya gelen Ferit'in ölüp ölmediği merak konusu oldu. İşte Yalı Çapkını'nda yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 100. bölümünde; Ferit'in kaçırılması merak konusu oldu. İzleyiciler "Ferit ölüyor mu?", "Mert Ramazan Demir final bölümünde olmayacak mı?" diye araştırmaya başladı.
Dört yıllık zaman atlamasıyla başlayan Yalı Çapkını son bölümde; Ferit, kızı Duru'yu uyandırıp kahvaltıya hazırlarken; savcı aradı ama açmadı.
Cezası ev hapsine çevrilen Karam da aynı anlarda savcıya "Korhanlara benden selam söyle" dedi.