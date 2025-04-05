Yalı Çapkını finalinde mutlu son! "Hoşça kalın Seyran ve Ferit"
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 101. bölümüyle final yaptı. Final bölümüne; Halis Ağa'nın dönüşüyle Korhan ailesinin mutluluğu damga vurdu. İşte Yalı Çapkını'nda yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi 101. bölümüyle ekranlara veda etti.
FERİT'İN YOKLUĞU HERKESİ PERİŞAN ETTİ
Yalı Çapkını final bölümünde; Ferit soğuk hava deposunda kilitliyken; Seyran da Duru'ya babasının geleceğine dair söz verdi.
Herkes Ferit'in yokluğuyla perişan olurken; Seyran, Tarık ve Saffet'in peşine düşmeleri gerektiğini söyledi.