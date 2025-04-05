Yalı Çapkını finalinde mutlu son! "Hoşça kalın Seyran ve Ferit"

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 101. bölümüyle final yaptı. Final bölümüne; Halis Ağa'nın dönüşüyle Korhan ailesinin mutluluğu damga vurdu. İşte Yalı Çapkını'nda yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Yalı Çapkını finalinde mutlu son! "Hoşça kalın Seyran ve Ferit" - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi 101. bölümüyle ekranlara veda etti.

FERİT'İN YOKLUĞU HERKESİ PERİŞAN ETTİ

Yalı Çapkını final bölümünde; Ferit soğuk hava deposunda kilitliyken; Seyran da Duru'ya babasının geleceğine dair söz verdi.

Herkes Ferit'in yokluğuyla perişan olurken; Seyran, Tarık ve Saffet'in peşine düşmeleri gerektiğini söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını finalinde mutlu son! "Hoşça kalın Seyran ve Ferit" - 2

FERİT SAĞ SALİM BULUNDU

Duru seslenince yanına çıkan Seyran, kızına doğduğu günü anlatırken; Ferit de elindeki ve ayağındaki ipleri çözdü.

Orhan, Abidin ve Kazım her yerde Ferit'i ararken; Tarık'ın bir depo tutma girişiminde bulunduğunu öğrendiler. Soğuk hava deposuna doğru yola çıkan Abidin, Seyran'a da haber verdi.

Seyran, Abidin, Orhan ve Kazım boş depoya gitti. Her yerde Ferit'i arayan dörtlüden Seyran, Ferit'in kapıya vuruşunu duydu.

Ferit, Seyran'a "Sana yaşlanınca birbirimizin kucağında öleceğiz, bak sözümü tuttum" derken; üç gün sonra herkes yalıda kahvaltı masasında toplandı.

Yalı Çapkını finalinde mutlu son! "Hoşça kalın Seyran ve Ferit" - 3

HALİS AĞA AMELİYATA ALINDI

O sırada Halis Ağa'nın doktoru aradı ve onu acil ameliyata aldıklarını duyurdu.

Bu haberin ardından Ferit, hemen dedesinin yanına gitmek için yola çıkarken; Teşko'nun öğretmeni Seyran'ı aradı ve okuldan kaçtığını haber verdi.

Yalı Çapkını finalinde mutlu son! "Hoşça kalın Seyran ve Ferit" - 4

YALIDA TEŞKO KRİZİ

Panik olan Seyran, korkuyla ne yapacağını bilemezken Teşko eve geldi. O panikle Teşko'ya bağıran Seyran, sakinleşince onu üzdüğünü düşündü.

Teşko'nun yanına giden Seyran, "Çok özür dilerim, sana öyle bağırmamalıydım. Asla seni kırmak istemedim sadece çok korktum" dedi. İkili sarılırken; Teşko da ondan özür diledi.

Ferit de babasına uçaktan indiğini haber verirken; Seyran da Teşko'nun öğretmeniyle konuştu ve onun aile ağacı ödevini öğrendi.

Yalı Çapkını finalinde mutlu son! "Hoşça kalın Seyran ve Ferit" - 5

TÜM AİLE TEŞKO İÇİN OBJEKTİF KARŞISINDA

Kamera ile aileden herkesle konuşacaklarını söyleyen Seyran, akşam tüm hazırlıkları yaptı.

Çekimlere Hatice ile başlayan Teşko, onların yıllar önceki büyük aşklarını dinledi.

Ardından objektif karşısına geçen Kazım-Esme ikilisinden Kazım Ağa, Halis Korhan ile kavgalarını anlattı.

Sonra Suna ve Abidin de tanışma hikayelerini anlattı. Söz Fuat'ın kaybına gelince Orhan, "Ama Ferit'in her zaman bir abisi daha vardı değil mi Abidin?" dedi. Abidin de "Ferit benim her zaman kardeşim gibiydi hep de öyle olacak" dedi.

Yalı Çapkını finalinde mutlu son! "Hoşça kalın Seyran ve Ferit" - 6

O sırada Ferit aradı ve Halis Ağa'nın çok iyi olduğunu müjdeledi.

Ardından Orhan ve Gülgün kamera karşısına geçti. Birbirlerine olan aşklarından bahsettikten sonra İfakat da Halis Ağa'nın biricik gelini olmayı tercih ettiğini ifade etti.

Yalı Çapkını finalinde mutlu son! "Hoşça kalın Seyran ve Ferit" - 7

SEYRAN İÇİN YALININ ANLAMI

Son olarak Seyran hikayesini anlattı ve "Bu yalı benim önce dünyaya küstüğüm sonra asıl şimdi yaşamaya başlıyorum dediğim yer" dedi. Başta çok korktuğunu ve Halis Korhan'ın ona kucak açtığını söyleyen Seyran, zaman zaman hırçınlaşsam da "Bir süre sonra Halis Ağa'nın beni korktuğum her şeyden koruyup kollayan bir çınar olduğunu anladım" dedi.

Yalı Çapkını finalinde mutlu son! "Hoşça kalın Seyran ve Ferit" - 8

FERİT KORHAN: BU AŞK BİZİ DÖNÜŞTÜRDÜ

Teşko'nun röportajı için onu görüntülü arayan Ferit ise "Bana bir zamanlar 'yalı çapkını' derlerdi. Bizi Seyran'la zorla evlendirdiler ama aşkımız resmen kaderdi. Bu aşk Gaziantepli çekingen bir kızı savaşçı bir kadına, serseri bir çocuğu da ayakları yere basan bir adama çevirdi" ifadelerini kullandı. Sonrasında Halis Ağa'nın iyileştiğini müjdeleyen Ferit, dedesiyle birlikte döneceğini ifade etti.

Yalı Çapkını finalinde mutlu son! "Hoşça kalın Seyran ve Ferit" - 9

HALİS AĞA YENİDEN YALIDA

Yalıdakiler sevinçle hazırlanırken; heyecanlı bekleyiş sona erdi ve Halis Korhan ailesine kavuştu. Başta Hatice'ye sarılan Halis Ağa sonrasında torunlarını kucakladı.

"BİZİM MASALIMIZ BURADA DEVAM EDECEK"

Teşko'nun yaptığı aile ağacı tablosuyla duygulanan Halis Ağa, "Her insanın bir hikayesi vardır. Bu çatı bizi birleştirirken hikayelerimizi de birleştirdi. Ne mutlu ki aynı çatı altında koca bir aile olarak yaşıyoruz. Ayrılıklar olacak... Bu hayatın döngüsü, kaçınılmaz ama
son uykuma yatmadan emin olacağım ki bu hikaye benimle bitmeyecek, hepsinin sesi, nefesi duvarlara çoktan sinmiş olacak. Biz de bu çatı var oldukça altında var olmaya devam edeceğiz. Sizler kanatlanıp uçsanız da bizim masalımız burada devam edecek" dedi.

Yalı Çapkını finalinde mutlu son! "Hoşça kalın Seyran ve Ferit" - 10

DURU'DAN YALIYA VEDA

Son sahnede ise 20 yıl sonrasında Duru, Hatice ve Teşko büyümüş halleriyle yalıdaydı. Halis Korhan Sanat Galerisi'nin açılışı için heyecanlanan üçlüden Duru, tüm yalıyı gezip "Bu yalı yıllar içinde nice fırtınalar gördü, kahkahalara, gözyaşlarına şahit oldu. Ama hiç eksilmeyen bir şey vardı: birbirlerine olan sevgileri... Her birimiz kanatlanıp uçsakta annemle babam bu yalıdaki masalımızı sonsuza kadar yaşatacak. Korhan yalısının duvarlarına sinen hikayeler anne babamın resimleriyle ölümsüz olacak" dedi. Ferit'in tasarladığı ilk bilekliği alıp aşağıya inen Duru, yalıyla vedalaştı.

Yalı Çapkını'nın final bölümü sosyal medyada gündem oldu.

"Büyük usta Çetin Tekindor'u son kez yalıda görmek harika oldu"
"Koskoca bir devir son buldu"
"İyisiyle kötüsüyle unutulmayacak bir serüven"
"Hoşça kal Antep fıstığı"
"Tüm ekibin emeğine sağlık"
"Sizi çok özleyeceğiz Korhanlar"

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