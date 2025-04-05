Yalı Çapkını finalinde mutlu son! "Hoşça kalın Seyran ve Ferit"

YALIDA TEŞKO KRİZİ

Panik olan Seyran, korkuyla ne yapacağını bilemezken Teşko eve geldi. O panikle Teşko'ya bağıran Seyran, sakinleşince onu üzdüğünü düşündü.

Teşko'nun yanına giden Seyran, "Çok özür dilerim, sana öyle bağırmamalıydım. Asla seni kırmak istemedim sadece çok korktum" dedi. İkili sarılırken; Teşko da ondan özür diledi.

Ferit de babasına uçaktan indiğini haber verirken; Seyran da Teşko'nun öğretmeniyle konuştu ve onun aile ağacı ödevini öğrendi.