Yalı Çapkını ikinci sezona damga vuran olaylar

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, her cuma akşamı Star TV’de izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın 3. sezonu için geri sayım başladı. İşte her bölümü gündem olan dizinin ikinci sezonunda öne çıkan olaylar...

Yalı Çapkını ikinci sezona damga vuran olaylar - 1

7 Haziran akşamı yayınlanan 73. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını, ilk iki sezonuyla büyük ilgi gördü. Cuma akşamlarına damga vuran dizinin yeni bölümleri de büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte Yalı Çapkını ikinci sezona damga vuran olaylar…

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını ikinci sezona damga vuran olaylar - 2

SEYRAN İLE FERİT'İN YENİDEN EVLENMESİ

Ferit’in vurulması sonrası iyileşmesi ve dedesinden Seyran ile yeniden evlenmek istemesi; SeyFer’i tüm engellere rağmen bir araya getirdi. İkili görkemli bir düğünle ikinci kez evlendi.

Yalı Çapkını ikinci sezona damga vuran olaylar - 3

PELİN'İN BEBEK YALANI

Pelin’in karnı burnunda çıkıp gelişi ve bebeğin Ferit’ten olduğunu söylemesi dengeleri bir kez daha değiştirdi. Bunu kabullenemeyen Seyran’ın evliliğine olan inancı yerle bir oldu. Ancak bebeğin babası Serter çıktı.

Yalı Çapkını ikinci sezona damga vuran olaylar - 4

SEYRAN İLE FERİT'İN AYRILIĞI

İkinci kez bir araya geldikten sonra türlü sorunlar yaşayan Seyran ile Ferit, Pelin’in hamilelik yalanıyla birbirinden ayrı düştü. Olanları kabullenmeyen Seyran ise Ferit’ten ayrıldı ve kendine yeni bir hayat kurdu. Hatta Seyran, canlı yayına çıkıp evliliğinin bir peri masalı olmadığını açıkladı, Korhanların sırlarını ifşa etti.

İŞTE SEYFER'İN İKİNCİ KEZ AYRILMASINA NEDEN OLAN OLAYLAR

Yalı Çapkını ikinci sezona damga vuran olaylar - 5

KAZIM'IN ÖLÜMDEN DÖNMESİ

Olanlardan etkilenen ve Kazım’ın kızının boşanmasıyla ilgili baskılarından bunalan Orhan, dünürü için kiralık katil tuttu. Bunu öğrenen ve Kazım’a yardım etmek isteyen Ferit ise Abidin’in yardımıyla onu kurtardı.

Yalı Çapkını ikinci sezona damga vuran olaylar - 6

SEYRAN İLE FERİT'İN TEKRAR BARIŞMASI

Tüm bu yaşananlar sonrası Orhan’ın tutuklanmasını sağlayan Seyran, babasının Gaziantep’ten çağırdığı Ökkeş Ağa’nın baskısıyla Akın ile sözlenmek zorunda kaldı. Ancak buna müdahale eden Ferit, eşinin her şeyi anlatmasıyla onu bırakmadı. Böylece SeyFer küllerinden doğdu.

Yalı Çapkını ikinci sezona damga vuran olaylar - 7

HALİS KORHAN İLE HATİCE'NİN EVLENMESİ

Bu arada Halis Ağa da büyük aşkı Hatice ile evlenme kararı aldı. Oğlu ve gelinleri bu izdivaca itiraz etse de kararından dönmeyen Halis Korhan, Hatice’nin yalıyı mehir olarak istemesini bile kabul etti. Aşıklar, Seyran ve Ferit’in desteğiyle evlendi.

Yalı Çapkını ikinci sezona damga vuran olaylar - 8

SEYRAN'IN KAÇIRILMASI VE GEÇMİŞTEKİ OLAYLARIN ORTAYA ÇIKIŞI

Ancak Orhan’ın hapisten çıkışı ve Ökkeş’in hastanelik olması Korhanların yeni bir düşman edinmesine sebep oldu. Akın ve annesi Mezide, intikam almak için Seyran’ı kaçırıp türlü işkenceler etti. Bu olayın geçmişte Hatice’nin Halis Korhan ile evlenmesin diye Mezide’yi kireç kuyusuna attırması sebebiyle olduğu ortaya çıktı. Ferit’in çabasıyla kurtulan ve psikoloji bozulan Seyran yaşadıklarını sorgularken, Hatice de Halis Ağa’nın desteğiyle yalıyı Seyran’ın üzerine geçirdi.

Yalı Çapkını ikinci sezona damga vuran olaylar - 9

İFAKAT'IN YALIDAN KOVULMASI

Hatice’nin yalının hanımı olması sonrası otoritesi sarsılan İfakat’ın Şehmuz ile basılması yalıdan kovulmasına sebep oldu.

İFAKAT'IN KOVULMASINA SEBEP OLAN OLAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Yalı Çapkını ikinci sezona damga vuran olaylar - 10

HALİS AĞA'NIN ORHAN SÜRPRİZİ

Seyran iyileşmeye çalışırken, Mezide ile iş birliği yapan Şehmuz; Orhan’ı kaçırdı. Korhanlar Orhan’ı kurtarmak için vesile olsa da Orhan hayatını kaybetti. Ancak bu sırada düşmanlarından kurtulan Halis Korhan sezom finalinde Orhan’ın aslında ölmediğini her şeyi planladığını açıkladı.

Yalı Çapkını ikinci sezona damga vuran olaylar - 11

SEYRAN'IN HASTALIĞI

Ferit’in ve ailesinin desteğiyle iyileşmeye başlayan Seyran ise tedavisi devam ederken, az bir ömrü kaldığını ve ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendi. Bunu ablası Suna hariç herkesten gizleyen Seyran’ın sezon finalinde yere yığılması kötü haberin duyulmasına sebep oldu.

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