Yalı Çapkını ikinci sezona damga vuran olaylar

SEYRAN'IN KAÇIRILMASI VE GEÇMİŞTEKİ OLAYLARIN ORTAYA ÇIKIŞI

Ancak Orhan’ın hapisten çıkışı ve Ökkeş’in hastanelik olması Korhanların yeni bir düşman edinmesine sebep oldu. Akın ve annesi Mezide, intikam almak için Seyran’ı kaçırıp türlü işkenceler etti. Bu olayın geçmişte Hatice’nin Halis Korhan ile evlenmesin diye Mezide’yi kireç kuyusuna attırması sebebiyle olduğu ortaya çıktı. Ferit’in çabasıyla kurtulan ve psikoloji bozulan Seyran yaşadıklarını sorgularken, Hatice de Halis Ağa’nın desteğiyle yalıyı Seyran’ın üzerine geçirdi.