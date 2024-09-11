Yalı Çapkını ikinci sezona damga vuran olaylar
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, her cuma akşamı Star TV’de izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın 3. sezonu için geri sayım başladı. İşte her bölümü gündem olan dizinin ikinci sezonunda öne çıkan olaylar...
7 Haziran akşamı yayınlanan 73. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını, ilk iki sezonuyla büyük ilgi gördü. Cuma akşamlarına damga vuran dizinin yeni bölümleri de büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte Yalı Çapkını ikinci sezona damga vuran olaylar…