Yalı Çapkını karakterlerinin 2022'de en çok dinlediği şarkılar

2022'DE GOOGLE'DA EN ÇOK ARANAN DİZİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek oluşturulan Yalı Çapkını dizisi yeni bir başarıya imza attı. Her bölümüyle sosyal medyada da gündem olan dizinin, 2022 yılında Google'ın Türkiye sıralamasında en çok aranan dizi olduğu ortaya çıktı.

Listede Yalı Çapkını'nı bir diğer Star dizisi Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Tozluyaka ve Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri dizisi takip etti