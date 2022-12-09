Yalı Çapkını karakterlerinin 2022'de en çok dinlediği şarkılar

Star TV'de yayınlanan hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor yer alıyor.
Peki Yalı Çapkını karakterleri bu sene hangi şarkıları dinledi? Dizinin yapımcılığını üstlenen OGM Pictures, sosyal medya hesabında dizi karakterlerinin 2022 yılında dinlediği şarkıları sıraladı. İşte Yalı Çapkını karakterlerinin en çok dinlediği şarkılar...
Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakteri bu sene Mabel Matiz'den "Fırtınadayım" şarkısını dinledi.
Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit Korhan karakteri ise Athena'dan "Yalan" şarkısını dinledi.
Emre Altuğ'un canlandırdığı Ferit ve Fuat’ın babası Orhan karakteri "Aşk-ı Kıyamet" şarkısını çok kez dinledi.
Seyran ve Suna’nın babası Kazım ise Akif Çekirge'de "Antep'in Hamamları" dinledi.
Ersin Arıcı'nın canlandırdığı Ferit’in koruması Abidin karakteri ise Mehmet Güreli'den "Kimse Bilmez" adlı parçayı bu sene çok kez dinledi.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek oluşturulan Yalı Çapkını dizisi yeni bir başarıya imza attı. Her bölümüyle sosyal medyada da gündem olan dizinin, 2022 yılında Google'ın Türkiye sıralamasında en çok aranan dizi olduğu ortaya çıktı.
Listede Yalı Çapkını'nı bir diğer Star dizisi Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Tozluyaka ve Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri dizisi takip etti
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 9 Aralık Cuma akşamı 12. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 12. bölüm 2. fragmanında, gazetedeki fotoğraf için torununa hesap soran Halis Ağa, sofradaki herkesi azarlarken; haberi basan muhabire saldıran Ferit ise Seyran'ın kendisine sarılmasıyla sakinleşiyor. Yeni bölüm fragmanında Seyran'ın Ferit'e "Merak etme Ferit, bunu da atlatacağız" demesi dikkat çekti.
Afra Saraçoğlu, son olarak Vogue Beauty dergisinde kapak pozu için objektif karşısına geçmişti. Dergiye verdiği pozları takipçileriyle paylaşan ünlü isme kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
Moda dergisinin güzellik sayısına poz veren oyuncunun farklı türdeki makyaj stilleri dikkat çekti.
Günlük hayatında doğallıktan yana olan ve dergi için Umur Özcan’ın objektifine poz veren ünlü isim, deneysel görünümler sergiledi.