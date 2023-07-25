Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? Gözler Yalı Çapkını yeni sezon tarihinde
Star TV'nin herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yayınlanmaya başladıktan kısa bir süre sonra büyük ilgi gören Yalı Çapkını'nın sezon finalinde, Ferit, Tarık tarafından vurulmuş ve izleyiciler büyük bir merak içinde kalmıştı. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?
Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon tarihi, diziseverler tarafından sorgulanıyor. Yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicilerini ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını ne zaman başlayacak?