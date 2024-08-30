Yalı Çapkını sete çıktı! Yeni sezon 13 Eylül'de başlayacak

EN SON NELER YAŞANDI?

Star TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını, 7 Haziran akşamı 73. bölümüyle sezon finali yaptı.

Yalı Çapkını son bölümde; Pelin'in karşısına çıkmasıyla şoke olan Seyran, onun "Ferit'i düşünüyorum ben. Onun bunu senden duymaya hakkı var" dedi. Seyran ise Ferit'e bunu yapamayacağını söyledi. Kararına saygı duyduğunu söyleyen Pelin, ona elini uzattı.

Kont Ziya'nın kendisine teklifini kabul eden Ferit ise onun isteği üzerine akşam bir davete katılacaklarını Seyran'a haber verdi.