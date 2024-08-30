Yalı Çapkını sete çıktı! Yeni sezon 13 Eylül'de başlayacak

HALİS AĞA KONSEYİ BASTI
Konseyi basan Halis Korhan ise "Kimin haddine benim haberim olmadan torunumu bu masaya oturtmak? Siz kimsiniz? Ölmedim ben daha" diye bağırdı. Ardından Kont ve Ferit ile dışarı çıkan Halis Ağa, Ferit'in bu işlere bulaşmaması için gerekirse elini kana bulayacağını ifade etti. Bunun üzerine Ferit de "Senin ağalığın bitti dede. Bu artık benim yolum. Ben ya da kimse bedel ödemeyecek artık buna izin vermeyeceğim" dedi.
Ferit'in bu sözleri sonrası yalıya giden Halis Ağa, Seyran'a onlara yardım edeceğine dair söz verdi ancak ondan da kendisine koşulsuz şekilde yardım edeceğine dair söz aldı.
HALİS AĞA'DAN ŞAŞIRTAN PLAN
Ardından odasına çekilen Halis Korhan, Latif'e herkese kim olduğunu göstereceğini "Beklemeye gerek yok. Yarın her şey bitecek" sözleriyle açıkladı. Sabah Ferit'i yanında göremeyen Seyran, onun Abidin ile konuştuğunu görünce rahat bir nefes aldı. O sırada Halis Ağa da Latif ile İfakat'a haber yolladı.
Gülgün'ü uyandırıp hazırlanmasını söyleyen İfakat, "İçimizi soğutmaya gidiyoruz" dedi. Aynı anlarda Esme'nin eve gelmediğini öğrenen Kazım da halasını arayıp yardım istedi. Seyran da Tarık'la buluşmak üzere sözleşti ve yalıdan çıktı.