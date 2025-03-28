Yalı Çapkını Seyran öldü mü? Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu? Son bölümde yaşananlar
Star TV ekranlarından yayınlanan Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Diren Polatoğulları gibi isimlerin rol aldığı Yalı Çapkını dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Dizide ekrana gelen görüntülerin ardından izleyiciler “ Yalı Çapkını Seyran öldü mü? Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu” sorularına cevap arıyor.
28 Mart cuma günü ekranlara gelen Yalı Çapkı’nı dizisinde Seyran ve Ferit’in kızı Duru ile Suna’nın kızı Hatice aniden ortadan kaybolurken yalı halkı panik içerisinde kaybolan kızı aramaya koyulur. İlk ipuçları, kaçırılma ihtimalini güçlendirir. Aile, geçmişteki düşmanlarını tek tek gözden geçirir. Bütün bu olayların ardından olay örgüsünde oklar Seyran karakterini canlandıran Afra Saracoğlu’na çevrildi. Peki Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…