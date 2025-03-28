Yalı Çapkını Seyran öldü mü? Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu? Son bölümde yaşananlar

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NE OLDU?

Seyran ve Ferit’in kızı Duru ile Suna’nın kızı Hatice aniden ortadan kaybolur. Yalı halkı panik içindeyken zamanla yarış başlar. İlk ipuçları, kaçırılma ihtimalini güçlendirir. Aile, geçmişteki düşmanlarını tek tek gözden geçirir.



Ferit, çocukları bulabilmek için sınırlarını zorlarken Saffet’in görüntülerde ortaya çıkması, geçmişin karanlık hesaplarını yeniden gündeme getirir. Ancak olaylar daha da karmaşık bir hal alır. Tarık, Şehmuz ve eski defterler bir bir açılır. Seyran ve Suna, umutsuzca çocuklarına kavuşmayı beklerken zaman giderek daralmaktadır.