Yalı Çapkını Seyran öldü mü? Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu? Son bölümde yaşananlar

Star TV ekranlarından yayınlanan Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Diren Polatoğulları gibi isimlerin rol aldığı Yalı Çapkını dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Dizide ekrana gelen görüntülerin ardından izleyiciler “ Yalı Çapkını Seyran öldü mü? Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu” sorularına cevap arıyor.

Yalı Çapkını Seyran öldü mü? Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu? Son bölümde yaşananlar - 1

28 Mart cuma günü ekranlara gelen Yalı Çapkı’nı dizisinde Seyran ve Ferit’in kızı Duru ile Suna’nın kızı Hatice aniden ortadan kaybolurken yalı halkı panik içerisinde kaybolan kızı aramaya koyulur. İlk ipuçları, kaçırılma ihtimalini güçlendirir. Aile, geçmişteki düşmanlarını tek tek gözden geçirir. Bütün bu olayların ardından olay örgüsünde oklar Seyran karakterini canlandıran Afra Saracoğlu’na çevrildi. Peki Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını Seyran öldü mü? Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu? Son bölümde yaşananlar - 2

YALI ÇAPKINI SEYRAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

28 Mart cuma günü 100. bölümüyle Star TV ekranlarından izleyici karşısında çıkan yapımda Seyran karakterine hayat veren Afra Saracoğlu’nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Dizinin yapım ekibinden veya oyuncudan herhangi bir ayrılık açıklaması bulunmuyor.

Yalı Çapkını Seyran öldü mü? Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu? Son bölümde yaşananlar - 3

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NE OLDU?

Seyran ve Ferit’in kızı Duru ile Suna’nın kızı Hatice aniden ortadan kaybolur. Yalı halkı panik içindeyken zamanla yarış başlar. İlk ipuçları, kaçırılma ihtimalini güçlendirir. Aile, geçmişteki düşmanlarını tek tek gözden geçirir.

Ferit, çocukları bulabilmek için sınırlarını zorlarken Saffet’in görüntülerde ortaya çıkması, geçmişin karanlık hesaplarını yeniden gündeme getirir. Ancak olaylar daha da karmaşık bir hal alır. Tarık, Şehmuz ve eski defterler bir bir açılır. Seyran ve Suna, umutsuzca çocuklarına kavuşmayı beklerken zaman giderek daralmaktadır.

Yalı Çapkını Seyran öldü mü? Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu? Son bölümde yaşananlar - 4

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Hülya Duyar, Gülen Gedikoğlu, Türkü Su Demirel, Armağan Oğuz ve Arif Selçuk gibi isimler de yer alıyor.

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