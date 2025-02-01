Yalı Çapkını Suna öldü mü? "Seyran'ı bir tek Ferit toparlayabilir"

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 31 Ocak akşamı yayınlanan yeni bölümünde; Suna ölüp ölmediği merak konusu oldu. İzleyiciler "Suna ölecek mi?", "Beril Pozam diziden ayrılıyor mu?" araştırmaya başladı. İşte Yalı Çapkını 92. bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Yalı Çapkını Suna öldü mü? "Seyran'ı bir tek Ferit toparlayabilir" - 1

Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını 92. bölüme; yoğun bakımdaki Suna'nın başına gelenler ve Hattuç'un "Başımız sağ olsun" demesi merak konusu oldu. İzleyiciler "Suna ölüyor mu?", "Beril Pozam diziden ayrılıyor mu?" diye araştırmaya başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını Suna öldü mü? "Seyran'ı bir tek Ferit toparlayabilir" - 2

Yalı Çapkını son bölümde; vurulan Seyran, Ferit ve Suna'yı hastaneye getiren Korhan ve Şanlı aileleri perişan oldu.

Herkes hastanede endişeyle beklerken; Abidin de Karam'a "Sadece korkutacaktık, 'insanlara kurşun yağdıracaktım' deseydin izin vermezdim" dedi.

Abidin telaşla yalıdakileri ararken; Ferit ile Seyran da kendilerine gelip ayaklandı. Durumu kritik olan Suna ise ameliyata alındı.

Yalı Çapkını Suna öldü mü? "Seyran'ı bir tek Ferit toparlayabilir" - 3

Gözyaşlarına boğulan Seyran, "Ya ablama bir şey olursa ben ne yaparım Ferit? İnsanın kardeşi ölür mü?" dedi. Ferit, ağabeyi Fuat'ı düşünüp "Ölür" deyince Seyran özür diledi ve "Keşke Allah onun yerine benim canımı alsaydı" dedi.

Ferit ise ona beklemek zorunda olduklarını ifade etti. Seyran da ona kendisini bırakmamasını söylerken; Ferit yine içten içe kendisiyle hesaplaştı.

Suna'nın durumunun kötü olduğunu öğrenen ve yıkılan Abidin, Karam'dan hesap sorarken; Suna'nın hamile olduğu ortaya çıktı.

Yalı Çapkını Suna öldü mü? "Seyran'ı bir tek Ferit toparlayabilir" - 4

Suna'nın iyi geçen ameliyatı sonrası herkes umutlanırken; Seyran, Ferit'e o gece ablasıyla ne konuştuğunu sordu. Yalan söyleyen Ferit ise hastaneden uzaklaştı.

O sırada eşini merak eden Abidin de Gülgün'e ulaştı. Neler olduğunu "Sen hiçbir şey hak etmiyorsun" diye anlatan Abidin, Suna'nın hamile olduğunu öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

Bahçeye çıkınca Abidin'i gören Kazım, onun bindiği arabayı takip ederken; Ferit de Büyük Hanım'ın konağını bastı. Konağı boş görünce de İshak'ın dükkanına gitti.

Yalı Çapkını Suna öldü mü? "Seyran'ı bir tek Ferit toparlayabilir" - 5

Gülgün, Esme'ye durumu belli etmezken; Kazım ile Abidin yüzleşti. Kazım, torunu için onu bağışlarken Ferit'e de izini kaybettiğini söyledi.

Torunu için endişelenen Halis Korhan ise güvendiği adamlarından Cengiz'i çağırıp, Ferit'e göz kulak olmasını istedi.

Dedesinin desteğiyle Büyük Hanım'ın peşine düşen Ferit, Cengiz ile yola çıktı. Buna karşı çıkan Hatice ise Halis Ağa'ya barışı sağlamasını söyledi. Düşünüp taşınan Halis Korhan, Büyük Hanım'ı arayıp uzlaşmayı teklif etti.

Yalı Çapkını Suna öldü mü? "Seyran'ı bir tek Ferit toparlayabilir" - 6

Sorup soruşturan ve Büyük Hanım'ın bağ evini bulan Ferit, içeri girmek için beklerken; Seyran da gizlice ablasının yanına gitti. Ona "Ne olur iyi ol" derken; Suna elini tuttu.

Uyanan Suna, "Seyran ben çok kötü bir şey yaptım. Ferit..." deyip her şeyi itiraf edecekken; hemşire gelip Seyran'ı dışarı çıkardı.

Seyran'ı ararken Suna'nın Ferit diye sayıkladığını duyan ve şaşıran Gülgün, emlakçıdan aldığı "Orhan ve İfakat ev tutuyor" telefonuyla şoke oldu.

Yalı Çapkını Suna öldü mü? "Seyran'ı bir tek Ferit toparlayabilir" - 7

Cengiz'in planına sadık kalan Ferit, Büyük Hanım'ın konağını bastı. İçeri dalan Ferit, onların kaçmasına sinirlenirken; dedesi aradı. Halis Korhan, torununa "Çabuk geri gelin Ferit, ben onları buldum" dedi.

O arada Gülgün, Orhan ve İfakat'a hesap sorarken; Halis Ağa evi tuttuklarını teyit etmek için aradı.

Yalıya dönen Ferit, kimsenin olmadığını ve eşyaların toplandığını görünce şoke oldu. O sırada dedesini bulan Ferit, rahat bir nefes alırken; Halis Ağa'nın kan dökülmemesi için yalıdan vazgeçtiğini söyledi.

Büyük Hanım'ın zafer gülüşüne sessiz kalan Halis Ağa, Ferit'e "Bana biraz zaman ver" dedi.

Yalı Çapkını Suna öldü mü? "Seyran'ı bir tek Ferit toparlayabilir" - 8

Aynı anlarda fenalaşan Suna'ya müdahale edildi. Herkes gözyaşlarıyla iyi haber beklerken Hattuç'un "Başımız sağ olsun" demesi şaşırttı.

Suna'nın ölüp ölmediği merak konusu olurken son sahneye ve yalının gidişine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte onlardan bazıları...

"Halis’in bu güne kadar Ferit’e inandırdığı tüm kalıpları yine kendi yıkarken; Ferit’in biraz şaşkınlık, biraz hüzün ile Halis’e sığınması"
"Seyran'ı bir tek Ferit toparlayabilir"

Yalı Çapkını Suna öldü mü? "Seyran'ı bir tek Ferit toparlayabilir" - 9

YALI ÇAPKINI 93. BÖLÜM FRAGMANI

Yalı Çapkını'nın yeni tanıtımına; Ferit'in "Her şeyi Seyran'a anlatacağım" demesi ve Suna'nın hayatta olması damga vurdu.

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DAHA FAZLA GÖSTER