Yalı Çapkını Suna öldü mü? "Seyran'ı bir tek Ferit toparlayabilir"
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 31 Ocak akşamı yayınlanan yeni bölümünde; Suna ölüp ölmediği merak konusu oldu. İzleyiciler "Suna ölecek mi?", "Beril Pozam diziden ayrılıyor mu?" araştırmaya başladı. İşte Yalı Çapkını 92. bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını 92. bölüme; yoğun bakımdaki Suna'nın başına gelenler ve Hattuç'un "Başımız sağ olsun" demesi merak konusu oldu. İzleyiciler "Suna ölüyor mu?", "Beril Pozam diziden ayrılıyor mu?" diye araştırmaya başladı.