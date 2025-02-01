Yalı Çapkını Suna öldü mü? "Seyran'ı bir tek Ferit toparlayabilir"

Yalı Çapkını son bölümde; vurulan Seyran, Ferit ve Suna'yı hastaneye getiren Korhan ve Şanlı aileleri perişan oldu.



Herkes hastanede endişeyle beklerken; Abidin de Karam'a "Sadece korkutacaktık, 'insanlara kurşun yağdıracaktım' deseydin izin vermezdim" dedi.

Abidin telaşla yalıdakileri ararken; Ferit ile Seyran da kendilerine gelip ayaklandı. Durumu kritik olan Suna ise ameliyata alındı.