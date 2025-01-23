Yalı Çapkını Suna ölecek mi? "Başımız sağ olsun"

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise akılları karıştırdı. Abidin'in yalıya baskını sonrası vurulan Ferit ve Seyran'ın iyi olurken; Suna'nın hastanede kötü durumda olması ve Seyran'ın "Keşke Allah onun değil de benim canımı alsaydı" sözleri izleyicilerin aklına "Suna ölüyor mu, Beril Pozam diziden ayrılıyor mu?" sorularını getirdi.

Yalı Çapkını Suna ölecek mi? "Başımız sağ olsun" - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, her cuma akşamı Star TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını Suna ölecek mi? "Başımız sağ olsun" - 2

Son bölümde; Abidin'in yalıya düzenlediği baskının ardından Ferit, Seyran ve Suna'nın vurulması dikkat çekerken; Yalı Çapkını 92. bölüm tanıtımı kafaları karıştırdı.

YALI ÇAPKINI 91. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalı Çapkını Suna ölecek mi? "Başımız sağ olsun" - 3

Yalı Çapkını 92. bölüm fragmanında; Seyran ve Ferit'in iyi olduğu görülürken; Suna'nın durumunun kritik olması dikkat çekti.

Yalı Çapkını Suna ölecek mi? "Başımız sağ olsun" - 4

Yoğun bakımdaki Suna'nın hamile olduğunun ortaya çıkması Ferit'in iyice suçluluk hissetmesine sebep olurken; "Suna kimden hamile?"sorusu merak edildi.

Yalı Çapkını Suna ölecek mi? "Başımız sağ olsun" - 5

Tanıtımın sonunda Hatice'nin "Başımız sağ olsun" demesi ve Seyran'ın "Keşke Allah onun değil de benim canımı alsaydı" sözleri Suna'nın öleceği fikrini akıllara getirdi.

Yalı Çapkını Suna ölecek mi? "Başımız sağ olsun" - 6

"Yalı Çapkını Suna ölüyor mu?", "Beril Pozam diziden ayrılacak mı?", "Suna Yalı Çapkını'na veda mı edecek?" gibi tüm bu soruların yanıtları yeni bölümde yanıt bulacak.

Yalı Çapkını Suna ölecek mi? "Başımız sağ olsun" - 7

Yalı Çapkını 92. bölümüyle 24 Ocak Cuma akşamı 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek.

Yalı Çapkını Suna ölecek mi? "Başımız sağ olsun" - 8

FERİT VE SUNA'NIN İHANETİ

Yalı Çapkını 89. bölümde; Ferit ve Suna yakınlaşmıştı. Sevdikleri insanlara ihanet eden ikiliden Suna artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylerken; Ferit de büyük suçluluk yaşadı.

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