Yalı Çapkını Suna ölecek mi? "Başımız sağ olsun"
Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise akılları karıştırdı. Abidin'in yalıya baskını sonrası vurulan Ferit ve Seyran'ın iyi olurken; Suna'nın hastanede kötü durumda olması ve Seyran'ın "Keşke Allah onun değil de benim canımı alsaydı" sözleri izleyicilerin aklına "Suna ölüyor mu, Beril Pozam diziden ayrılıyor mu?" sorularını getirdi.
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, her cuma akşamı Star TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.