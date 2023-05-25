Yalı Çapkını yeni bölüm: Fuat’ın ölümü dengeleri değiştiriyor

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu "Yalı Çapkını" yeni bölümüyle 26 Mayıs Cuma akşamı Star’da ekrana geliyor.
Fuat’ın ölümü başta Ferit olmak üzere herkesi derinden etkiler. Saffet Ağa ve ailesi de dahil herkes taziye için bir aradadır. Ferit, Fuat’ın ölümünden dolayı perişan bir haldedir ve Tarık’ı cenazede görünce ipleri koparır. Seyran ise Ferit’i bırakmamakta kararlıdır. Gülgün, Orhan’a olan öfkesini yenemez.
Zerrin ve Pelin ortalığı karıştırmaya devam ederler. Ferit, Fuat’ın mezarını ziyaret ettiğinde beklemediği bir mesaj alır. Halis Ağa, uzun bir aradan sonra Hattuç’a ördüğü duvarları indirir. Kazım ise Suna’yla ilgili evlilik planını uygulamaya koyarken, Seyran’la ilgili verdiği karar ise herkesi şaşırtır.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer rol alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.