Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Halis Ağa’nın Seyran’dan isteği

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 23 Aralık Cuma akşamı 14. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:
Seyran’ın Ferit’i öpmesi Ferit’i yolundan döndürmeye yetmez. Öte yandan Halis Ağa fenalaşıp hastaneye kaldırılır.
Kritik durumu atlatarak eve çıkan Halis Ağa’nın da Seyran’dan bir isteği olacaktır.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde; Ferit kimseye haber vermeden Amerika'ya gitmeye karar verdi. Kazım'ın zoruyla baba evine dönen Seyran'ın Pelin'den haber alıp onu durdurmaya gitmesi damga vurdu.
Ferit’i durdurmak için havaalanına koşan Seyran, "Seni seven herkesi bırakıp gidecek kalp yok sende Ferit. Gitmeyeceksin" dedi. "Kızım deli misin sen? Daha nasıl gideyim? Ne oldu sana, kafana taş falan mı düştü?" diyen Ferit'e cevap veren Seyran, "Gitmeni istemiyorum, gitmeyeceksin bu kadar basit" dedi.
Ferit "Ne ailem ne sen umrumda değilsiniz. Bitti" derken Seyran onu öptü.
Eşine karşılık veren Ferit Korhan, sonrasında Seyran'a sarıldı. İkilinin bu sahnesine sosyal medyadan yorum yağarken, 13. bölümün son sahnesi YouTube’da 2.5 milyondan fazla izlendi.