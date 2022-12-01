Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanları

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı 'Yalı Çapkını'nın 2 Aralık Cuma akşamı ekranlara gelecek 11. bölümünün fragmanları yayınlandı. Yeni bölüme dair ipuçları veren fragmanlara Halis Ağa'nın torunu Ferit'in gazetecilere yakalandığını öğrenmemesi için gösterilen çaba damga vurdu. Peki, Yalı Çapkını 11. bölümde neler olacak? İşte yeni bölümden ilk ipuçları...

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanları - 1

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü için geri sayım sürerken fragmanlar izleyicilerle buluştu. Dizinin 2 Aralık'ta ekrana gelecek bölümünde yalıda tansiyon yükselecek.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanları - 2

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak?


Yusuf’un Ferit’in sorusuna verdiği cevap Seyran’ı çok sinirlendirir ve gözü ne Ferit’i ne de Yusuf’u görmek ister.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanları - 3

Abidin ile gece dışarı çıkan Ferit’i ise tatsız bir sürpriz bekler. İstemeden bir gazeteci tarafından fotoğraflanan Ferit, Halis Ağa öğrenmeden bu beladan kurtulmak için Orhan’dan yardım ister. Ferit’e bu konuda yardımcı olabilecek kişi ise Seyran’dır.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanları - 4

10. Bölümün Konusu;

Suna, Kazım'la olanlardan kendini sorumlu hisseder ve bir not bırakıp yalıdan eve döner. Sabah Suna'nın yalıdan gizlice çıktığını haber alan Halis Ağa'ya Ferit her şeyi açıklıkla anlatır. Bunun üzerine Halis Ağa, kafasında yeni bir planla Kazım'ı ziyaret eder. Ferit'in, Halis Ağa'nın torun isteğini tekrar gündeme getirmesi üzerine Seyran ve Ferit yarım kalan maçlarına devam ederler. Seyran'ın Yusuf'la olan geçmişi, Ferit'i huzursuz etmeye devam etmektedir. Yusuf'u odalarına çağırarak ona beklenmedik bir soru sorar.

N-LIFE HABERLERİ

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