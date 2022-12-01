Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanları

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü için geri sayım sürerken fragmanlar izleyicilerle buluştu. Dizinin 2 Aralık'ta ekrana gelecek bölümünde yalıda tansiyon yükselecek.
Yusuf’un Ferit’in sorusuna verdiği cevap Seyran’ı çok sinirlendirir ve gözü ne Ferit’i ne de Yusuf’u görmek ister.
Abidin ile gece dışarı çıkan Ferit’i ise tatsız bir sürpriz bekler. İstemeden bir gazeteci tarafından fotoğraflanan Ferit, Halis Ağa öğrenmeden bu beladan kurtulmak için Orhan’dan yardım ister. Ferit’e bu konuda yardımcı olabilecek kişi ise Seyran’dır.
Suna, Kazım'la olanlardan kendini sorumlu hisseder ve bir not bırakıp yalıdan eve döner. Sabah Suna'nın yalıdan gizlice çıktığını haber alan Halis Ağa'ya Ferit her şeyi açıklıkla anlatır. Bunun üzerine Halis Ağa, kafasında yeni bir planla Kazım'ı ziyaret eder. Ferit'in, Halis Ağa'nın torun isteğini tekrar gündeme getirmesi üzerine Seyran ve Ferit yarım kalan maçlarına devam ederler. Seyran'ın Yusuf'la olan geçmişi, Ferit'i huzursuz etmeye devam etmektedir. Yusuf'u odalarına çağırarak ona beklenmedik bir soru sorar.