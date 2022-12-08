Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Korhan Ailesi'nde fotoğraf gündemi

Star TV'nin çok sevilen cuma dizisi Yalı Çapkını, 9 Aralık Cuma akşamı 12. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümüne Ferit'in gazetede çıkan fotoğrafı Korhan Yalısı'nı karıştıracak.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Korhan Ailesi'nde fotoğraf gündemi - 1

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 9 Aralık Cuma akşamı 12. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Korhan Ailesi'nde fotoğraf gündemi - 2

KAZIM VE HALİS AĞA'YI İKNA EDECEKLER

Kazım’ı ve Halis Ağa’yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler. 

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Korhan Ailesi'nde fotoğraf gündemi - 3

Ferit, fotoğrafları basan Taylan’a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Korhan Ailesi'nde fotoğraf gündemi - 4

SUNA, YALIDA

İfakat ise Kazım’a söz verdikleri gibi Suna’yla ilgilenip ona eğitim vermeye başlar.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Korhan Ailesi'nde fotoğraf gündemi - 5

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. 

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Korhan Ailesi'nde fotoğraf gündemi - 6

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Korhan Ailesi'nde fotoğraf gündemi - 7

Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı

N-LIFE HABERLERİ

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