Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Korhan Ailesi'nde fotoğraf gündemi

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 9 Aralık Cuma akşamı 12. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:
Kazım’ı ve Halis Ağa’yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler.
Ferit, fotoğrafları basan Taylan’a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur.
İfakat ise Kazım’a söz verdikleri gibi Suna’yla ilgilenip ona eğitim vermeye başlar.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.