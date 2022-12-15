Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran Ferit için havaalanında

Star TV'nin çok sevilen cuma dizisi Yalı Çapkını, 16 Aralık Cuma akşamı 13. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümüne Seyran'ın Amerika'ya gitmeye karar veren Ferit'i durdurma çabası damga vuracak.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran Ferit için havaalanında - 1

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 16 Aralık Cuma akşamı 13. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran Ferit için havaalanında - 2

FERİT YALIYI TERK ETTİ

Halis Ağa’nın Ferit’e tokat atması, Ferit Korhan’ın evden ayrılmasına neden olur.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran Ferit için havaalanında - 3

KAZIM KIZLARINI EVE GETİRDİ

Yusuf’un Kazım’a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna’yı geri götürür.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran Ferit için havaalanında - 4

PELİN, SEYRAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Pelin’e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran’a haber verir.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran Ferit için havaalanında - 5

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran Ferit için havaalanında - 6

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran Ferit için havaalanında - 7

Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER