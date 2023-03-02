Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran kontrolü bırakmıyor

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 3 Mart Cuma akşamı 22. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:
Ferit’in itirafı Seyran’ı çok mutlu etmiştir ancak Seyran’ın yine de kontrolü elinden bırakmaya niyeti yoktur ve Ferit’i yakın markaja almakta gecikmez.
Halis Ağa yalıda fırtınalar estirirken Fuat da bu durumdan nasibini alır. Yeni işe ve yeni düzenine alışmaya çalışan Ferit; bir taraftan da Seyran’la yakınlaşmanın yollarını arar.
Latif Ağa’nın yalıda işleri ele alışı başta Sultan olmak üzere Şefika ve diğerlerinin de zoruna gider. İfakat’ın ise bu durumla ilgili yeni bir planı vardır.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
Yalı Çapkını 21. bölüme; Halis Korhan'ın yeni kararları ve Ferit'in Seyran'a aşkını ilan etmesi damga vurdu.