Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran’ı kızdıran hamle

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, 27 Ocak Cuma akşamı 19. bölümüyle ekranlara gelecek.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran’ı kızdıran hamle - 1

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 27 Ocak Cuma akşamı 19. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran’ı kızdıran hamle - 2

Seyran ve Suna’nın Efe ve Defne’yle yemek yemesine çok sinirlenen Ferit restoranda olay çıkarır.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran’ı kızdıran hamle - 3

FERİT-SEYRAN GERGİNLİĞİ BİTMİYOR

Serter’in beklenmedik çıkışı sonrası yardıma ihtiyacı olan Pelin’in yanına giden Ferit ile Seyran arasındaki gerginlik devam eder.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran’ı kızdıran hamle - 4

PELİN YALIDA

Kimsenin beklemediği bir hamle yaparak Pelin’i yalıya getiren Ferit, Seyran’ı çok kızdırır.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran’ı kızdıran hamle - 5

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran’ı kızdıran hamle - 6

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran’ı kızdıran hamle - 7

Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran’ı kızdıran hamle - 8

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalı Çapkını 18. bölüme; Defne'nin arkadaşı Efe'nin teklifi sonrası Ferit ile Seyran’ın arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

N-LIFE HABERLERİ

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