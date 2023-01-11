Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran’a gelen teklif Ferit’i huzursuz ediyor

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 13 Ocak Cuma akşamı 17. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:
Kendi koleksiyonu için yeni bir yüz arayan Efe Han; Seyran’la konuşmak ister. Bu işe aracı olan Defne ise başta Ferit olmak üzere Orhan ve İfakat’in sinirini bozar.
Seyran’ın kafası karışıktır ve babası Kazım’a danışmaya gider.
Ferit; Serter’in Pelin’in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır.
Ayrıca 'Yalı Çapkını' dizisinin yeni bölümüne Efe rolüyle Fırat Çelik konuk olacak. Efe, Defne'nin arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
Yalı Çapkını 16. bölüme; Defne (Mine Tugay) karakterinin gelişi ve Ferit'in babası ile yengesini gördükten sonra öfkesini Seyran'a yansıtması damga vurdu. Yalıya geçtikten sonra araları düzelen Seyran ve Ferit'in Gülgün'ün ayarladığı dergi çekiminde Defne ile tanıştı.
Babasıyla yengesine birlikte gören Ferit'in Seyran'ın bunu bilmesine sinirlenerek onu kovması ve Defne ile yakınlaşmak için onun evine gittiğinde Seyran'ı karşısında görmesi dikkat çekti.