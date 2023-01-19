Yalı Çapkını yeni bölümde Seyran’ın kararı sonrası Ferit deliye dönüyor

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalı Çapkını 17. bölüme; Defne’nin Seyran’a iş teklif etmesine sinirlenen Ferit tepki gösterdi. Ancak bu işi yapmak isteyen ve babası Kazım'dan izin alan Seyran'ın tek başına gidip Efe ile tanışması damga vurdu.