Yalı Çapkını yeni bölümde Seyran’ın kararı sonrası Ferit deliye dönüyor

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 20 Ocak Cuma akşamı 18. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:
Serter’in dayısının ise Ferit, Pelin’i rahat bırakmadıkça Ferit’in peşini bırakmaya niyeti yoktur.
İfakat; Orhan’la arasındakileri Halis Ağa’nın duymasından korkmaktadır.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
Yalı Çapkını 17. bölüme; Defne’nin Seyran’a iş teklif etmesine sinirlenen Ferit tepki gösterdi. Ancak bu işi yapmak isteyen ve babası Kazım'dan izin alan Seyran'ın tek başına gidip Efe ile tanışması damga vurdu.