Yalı Çapkını yeni bölümde Seyran’ın kararı sonrası Ferit deliye dönüyor

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, 20 Ocak Cuma akşamı 18. bölümüyle ekranlara gelecek.

Yalı Çapkını yeni bölümde Seyran’ın kararı sonrası Ferit deliye dönüyor - 1

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 20 Ocak Cuma akşamı 18. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:

Yalı Çapkını yeni bölümde Seyran’ın kararı sonrası Ferit deliye dönüyor - 2

Serter’in dayısının ise Ferit, Pelin’i rahat bırakmadıkça Ferit’in peşini bırakmaya niyeti yoktur.

Yalı Çapkını yeni bölümde Seyran’ın kararı sonrası Ferit deliye dönüyor - 3

İFAKAT VE ORHAN'IN BÜYÜK KORKUSU

İfakat; Orhan’la arasındakileri Halis Ağa’nın duymasından korkmaktadır.

Yalı Çapkını yeni bölümde Seyran’ın kararı sonrası Ferit deliye dönüyor - 4

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Yalı Çapkını yeni bölümde Seyran’ın kararı sonrası Ferit deliye dönüyor - 5

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Yalı Çapkını yeni bölümde Seyran’ın kararı sonrası Ferit deliye dönüyor - 6

Yalı Çapkını 18. bölüm 2. fragmanı

Yalı Çapkını yeni bölümde Seyran’ın kararı sonrası Ferit deliye dönüyor - 7

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalı Çapkını 17. bölüme; Defne’nin Seyran’a iş teklif etmesine sinirlenen Ferit tepki gösterdi. Ancak bu işi yapmak isteyen ve babası Kazım'dan izin alan Seyran'ın tek başına gidip Efe ile tanışması damga vurdu.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER