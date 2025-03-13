Yalı Çapkını yeni bölüm: Ferit ve Seyran yeni bir hayata adım atıyor

Her cuma Star TV'de izleyici ile buluşan Yalı Çapkını, yarın akşam 98. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte yeni bölüme dair merak edilenler...

Yalı Çapkını yeni bölüm: Ferit ve Seyran yeni bir hayata adım atıyor - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 98. bölümü yarın akşam Star TV ekranlarında olacak.

14 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle;

Seyran ve Ferit, zorlu süreçlerin ardından son kez evlenmeye karar verir. Bu mutlu haberi aileleriyle paylaşırken büyük bir sürprizleri daha vardır.

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Yalı Çapkını yeni bölüm: Ferit ve Seyran yeni bir hayata adım atıyor - 2

Diğer yanda, Serpil’in gizli ve tehlikeli bağlantıları gün yüzüne çıkmaya başlar. Karam, Abidin’e zarar vermek için planlar yaparken Serpil de onun baskısı altında kalır. Ancak İfakat, bu tehdidi ortadan kaldırmak için gizli bir hamle yapmaya karar verir.

Yalı Çapkını yeni bölüm: Ferit ve Seyran yeni bir hayata adım atıyor - 3

Ferit ve Seyran, yeni hayatlarına adım atmak için hazırlıklara başlarken geçmişten gelen sırlar ve gölgeler, mutluluklarını tehdit etmeye devam eder.

Yalı Çapkını yeni bölüm: Ferit ve Seyran yeni bir hayata adım atıyor - 4

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Hülya Duyar, Gülen Gedikoğlu, Türkü Su Demirel, Armağan Oğuz ve Arif Selçuk gibi isimler de yer alıyor.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yönetmenliğini Burcu Alptekin yaparken, senaryosunu H. Zeynep Bonçe kaleme alıyor.

Yalı Çapkını, yeni bölümüyle 14 Mart Cuma 20.00’de Star’da.

Yalı Çapkını yeni bölüm: Ferit ve Seyran yeni bir hayata adım atıyor - 5

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan 97. bölümünde; Ferit, Seyran'a evlilik teklif etti.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yalı Çapkını yeni bölüm: Ferit ve Seyran yeni bir hayata adım atıyor - 6

Yalı Çapkını'nın 98. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtımında; Seyran ile Ferit'in evlenmesi ve Halis Korhan'ın onlara yolladığı tebrik mektubu dikkat çekti.

YALI ÇAPKINI 98. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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