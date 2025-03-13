Yalı Çapkını yeni bölüm: Ferit ve Seyran yeni bir hayata adım atıyor

Diğer yanda, Serpil’in gizli ve tehlikeli bağlantıları gün yüzüne çıkmaya başlar. Karam, Abidin’e zarar vermek için planlar yaparken Serpil de onun baskısı altında kalır. Ancak İfakat, bu tehdidi ortadan kaldırmak için gizli bir hamle yapmaya karar verir.