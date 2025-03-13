Yalı Çapkını yeni bölüm: Ferit ve Seyran yeni bir hayata adım atıyor
Her cuma Star TV'de izleyici ile buluşan Yalı Çapkını, yarın akşam 98. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte yeni bölüme dair merak edilenler...
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 98. bölümü yarın akşam Star TV ekranlarında olacak.
14 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle;
Seyran ve Ferit, zorlu süreçlerin ardından son kez evlenmeye karar verir. Bu mutlu haberi aileleriyle paylaşırken büyük bir sürprizleri daha vardır.