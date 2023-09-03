Yalı Çapkını yeni sezon tanıtımı heyecan yarattı: Yeni sezon ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?

Yalı Çapkını yeni sezon tanıtımı heyecan yarattı. Yayınlanan tanıtım ardından cuma akşamları yayınlanan dizinin 2. sezon tarihi merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını yeni sezonu ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?

Yalı Çapkını yeni sezon tanıtımı heyecan yarattı: Yeni sezon ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını yeni sezon tanıtımıyla sosyal medyaya damga vurdu. 9 Haziran akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını'nın 2. sezon ilk tanıtımında; Ferit ve Seyran'ın yalı içerisindeki düğün hazırlığı heyecan yarattı.

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Yalı Çapkını yeni sezon tanıtımı heyecan yarattı: Yeni sezon ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? - 2

YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Tanıtımda tarih bilgisine ise henüz yer verilmedi.  Sevilen dizi; 37. bölümüyle yakında ve her cuma izleyiciyle buluşacak.

Yalı Çapkını yeni sezon tanıtımı heyecan yarattı: Yeni sezon ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? - 3

TARO EMİR TEKİN KADRODA

Son yılların parlayan isimlerinden Taro Emir Tekin, Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna yeni sezonda dahil olan isimlerden biri. Tekin, Halis Ağa’nın Londra’da yaşayan kızı Nükhet’in oğlu olan Kaya’ya hayat verecek.

Yalı Çapkını yeni sezon tanıtımı heyecan yarattı: Yeni sezon ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? - 4

SEZON FİNALİ KONUSU

Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna’nın Saffet’le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç’la Antep’e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür. Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında buluşur.

Yalı Çapkını yeni sezon tanıtımı heyecan yarattı: Yeni sezon ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? - 5

Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

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