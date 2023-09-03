Yalı Çapkını yeni sezon tanıtımı heyecan yarattı: Yeni sezon ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?
Yalı Çapkını yeni sezon tanıtımı heyecan yarattı. Yayınlanan tanıtım ardından cuma akşamları yayınlanan dizinin 2. sezon tarihi merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını yeni sezonu ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını yeni sezon tanıtımıyla sosyal medyaya damga vurdu. 9 Haziran akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını'nın 2. sezon ilk tanıtımında; Ferit ve Seyran'ın yalı içerisindeki düğün hazırlığı heyecan yarattı.