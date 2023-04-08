Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu kapak yıldızı oldu: Hedefim kalıcı olmak

Star'ın reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakteriyle yıldızı parlayan ve kariyerinde birbirinden başarılı birçok projeye imza atan Afra Saraçoğlu, Harper's Bazaar dergisinin bu ayki kapak yıldızı oldu.
Dergiye verdiği pozları takipçileriyle paylaşan ünlü isme kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
Dergiye röportaj veren Saraçoğlu kariyeri ve özel hayatı hakkında konuştu.
Yıldız, “İşim gereği çok okumayı ve çok gezmeyi seviyorum. Maalesef yoğunluğumdan dolayı şu sıralar gezmeye vakit ayıramasam da yeni insanlar tanımaya ve onların hikayelerini dinlemeye bayılıyorum. Karakterlere ruh verirken, bu süreçten besleniyorum. İşin büyüleyici tarafı benim için bu" dedi.
Fotoğrafçı Emre Güven'in çektiği karelerde yer alan oyuncu "En önemlisi asla vazgeçmemek. Hedefim, inandığım bu yolda ilerlemek. Kalıcı olmak” dedi.
Oyuncu dergi için verdiği karelerde doğal makyajıyla dikkat çekti.
Afra Saraçoğlu'nun keşfedilme hikayesi ise annesinin Özcan Deniz’e mesaj atmasıyla başladı. Ünlü müzisyen ve oyuncu Özcan Deniz, bir gün başlayacakları film projesi için Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor.
Fotoğrafa “Başladık biz” notu düşen Deniz’e, Saraçoğlu’nun annesi sosyal medya üzerinden mesaj atıyor. İkinci Şans (2016) adlı filmde Yeşilçay’ın kızını oynaması için renkli gözlü bir kız arayışında olan Deniz’e gelen bu mesaj ise Saraçoğlu’nun hayatını değiştiriyor.
Böyle bir arayışta olduklarını bilmeden mesaj atan annesine diziden dönüş yapılıyor ve Saraçoğlu oyunculuğa adım atıyor.
Annesinin mesaj atması ve Deniz’in dönüş yapmasını büyük bir şans olarak nitelendiren yıldız, film için deneme çekimlerine katıldıktan sonra Deniz ve Yeşilçay ile aynı filmde başrolleri paylaştı.
Oynadığı ilk rolle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, daha sonra Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları, İyi Oyun ve Aşk Bu Mu? gibi yapımlarda rol aldı.