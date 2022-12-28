Yalı Çapkını yıldızları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den özel pozlar

Star'ın reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakteriyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu ve Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, Hello! dergisinin kapak yıldızları oldu.
Gaziantep’de başlayıp İstanbul’da devam dizinin başrol oyuncuları fotoğrafçı Koray Parlak’a birbirinden özel pozlar verdi
Dizideki başarılı performanslarıyla adından söz ettiren ikili, ilk bölümden beri izleyiciyi ekrana kitleyen Yalı Çapkını dizisi ve ekrana yansıyan enerjileri hakkında konuştu.
Saraçoğlu rol arkadaşı Mert Ramazan'ı "Anlayışlı, şeytan tüylü ve çalışkan" olarak tanımladı.
Demir ise rol arkadaşı için "Güler yüzlü, samimi ve deli" ifadelerini kullandı.
Dizide başrolleri paylaşmadan önce de arkadaş olduklarını belirten Demir “Arkadaş olmamızın etkisi nerdeyse her sahneye yansıyor. Birbirimizi bu kadar iyi tanıdığımız için oyun alanlarımızı çok iyi kollayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.
Saraçoğlu ise “Mert’in de dediği gibi, birbirimizi tanıyor olmamız sahnelerin enerjisine doğrudan yansıyor. Birbirimize alışkın olduğumuz için daha rahat ve doğal bir akışla çıkarabiliyoruz sahnelerimizi” dedi.
Star TV'nin reytig rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, 23 Aralık Cuma akşamı 14. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı diziye; Ferit'in kendisini bırakıp Pelin'in yanına gitmesine kırılan Seyran'ın, babasının kendisini götürme isteğine karşı çıkmaması damga vurdu. Son bölümde neler yaşandığını öğrenmek için tıklayın...
Yalı Çapkını 30 Aralık Cuma akşamı 15. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüm fragmanını izlemek için tıklayın...